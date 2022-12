Tornado-Serie sorgt im Süden der USA für Zerstörung: Mindestens zwei Tote

In den US-Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Louisiana sorgten Dutzende Tornados für Zerstörung. Mindestens zwei Menschen starben.

Flatwood - Der Süden der USA ist am Mittwoch (30. November) von Dutzenden Tornados getroffen worden. Die Wirbelstürme sorgten in mehreren Bundesstaaten für Verwüstungen. In Alabama bestätigten die Behörden den Tod von zwei Menschen in der Gemeinde Flatwood in der Nähe der Stadt Montgomery.

Laut Angaben des staatlichen Wetterdiensts (NWS) wüteten am Mittwoch insgesamt 36 Tornados in den US-Bundesstaaten Alabama, Mississippi und Louisiana. Die Wirbelstürme entwurzelten Bäume und rissen Stromleitungen um. Zehntausende Haushalte waren vorübergehend ohne Strom. An vielen Orten gab es zudem Hagelstürme. Zahlreiche Häuser wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, wie Bilder aus dem Ort Eutaw in Alabama zeigen.

USA: Wetterdienst warnte vor Baseball-großen Hagelkörnern

Die Behörden hatten zuvor eindringlich vor den Tornados gewarnt – in einem Gebiet, in dem insgesamt 40 Millionen Menschen wohnen. In Alabama warnte der Wetterdienst vor „lebensbedrohlichen“ Windhosen. „Warten Sie nicht darauf, den Tornado zu sehen oder zu hören. Suchen Sie sofort Schutz!“, hieß es in der Warnung. Außerdem wurde vonseiten der Behörden vor Hagelkörnern in der Größe eines Baseballs gewarnt. In einigen betroffenen Gemeinden suchten Bewohner vorsorglich Schutzräume auf.

In den USA kommt es häufig zu Tornados. Unter anderem die Staaten der sogenannten „Great Plains“, einem trockenen Gebiet östlich der Rocky Mountains, mit Bundesstaaten wie Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska und South Dakota sind vermehrt betroffen. Vor rund einem Jahr sind mehr als 60 Menschen bei verheerenden Tornados im US-Bundesstaat Kentucky ums Leben gekommen. Im März dieses Jahres hinterließen mehrere Tornados im US-Bundesstaat Iowa eine Spur der Verwüstung.

Auch in Europa können die Windhosen immer wieder auftreten. Im September zog ein Tornado über den Gardasee. Mitte November wurde im Saarland ein Tornado gesichtet. (ph/afp)