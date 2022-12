„Krise von epischem Ausmaß“: Tödliche Kältewelle überzieht USA – Stadt von Außenwelt abgeschnitten

Schneesturm und Kältewelle in den USA am Weihnachtswochenende sorgen für Chaos. © Neil Blake/dpa

Eine extreme Kältewelle stürzt die USA aktuell ins Chaos, die Zahl der Todesopfer steigt weiter an. In Buffalo seien Menschen in ihren Autos erfroren. Der News-Ticker.

Extreme Kälte, Schneefälle und Eiswind : Eine Kältewelle überzieht aktuell die USA.

Kältewelle in den USA: Extremer Frost und Schneestürme sorgen für zahlreiche Todesfälle.



Washington - Die Kältewelle in den USA sorgte vielerorts für Chaos, auch die Zahl der Opfer steigt immer weiter an. Wie US-Medien am Sonntag berichten, soll die Zahl der durch den Wintersturm ums Leben gekommenen Menschen mittlerweile bei über 30 liegen. Die Temperaturen lagen in vielen Regionen im zweistelligen Minusbereich.

Kältewelle überrollt USA: Zahl der Todesopfer steigt - Hunderttausende ohne Strom

Der Sender NBC berichtete unter Berufung auf eine eigene Zählung von sogar 41 Todesopfern, der Sender ABC von mindestens 39. Rettungskräfte und Behördenvertreter rechneten mit einer weiter steigenden Zahl an Opfern. Bei eisigem Wind und heftigem Schnellfall war die Lage mancherorts lebensbedrohlich, vor allem an der Region und um die Großen Seen im Nordosten der USA und an der Grenze zu Kanada. Hunderttausende Haushalte waren ohne Strom. Auch Urlauber und Reisende müssen seit Tagen mit Einschränkungen rechnen. Ein Lufthansa-Flug Richtung Frankfurt musste stundenlang auf dem Rollfeld ausharren.

USA: Kältewelle trifft Buffalo mit voller Wucht - Stadt von Außenwelt abgeschnitten

Mit aller Wucht traf der Sturm etwa die Stadt Buffalo, die am Ufer des Eriesees im US-Bundesstaat New York liegt. Die Stadt Buffalo an der Grenze zu Kanada war von der Außenwelt abgeschnitten, Rettungsdienste konnten besonders stark betroffene Bezirke nicht erreichen. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Kathy Hochul, sprach von einer „Krise von epischem Ausmaß“. Es sei „wie in einem Kriegsgebiet“. Haustüren verschwanden hinter bis zu 2,40 Meter hohen Schneeverwehungen, durch Stromausfälle bei eisigen Temperaturen wurde die Situation lebensbedrohlich.

Im Landkreis Erie County, in dem Buffalo liegt, seien einige Menschen in ihren Autos erfroren, andere wurden auf der Straße in Schneewehen entdeckt, sagte Behördenvertreter Mark Poloncarz. „Das ist nicht das Weihnachtsfest, das wir uns gewünscht haben.“ Die Stromversorgung werde nicht vor Montag wieder hergestellt sein. Gouverneurin Hochul entsandte rund 200 Mitglieder der Nationalgarde nach Buffalo und Umgebung, um die Rettungsdienste zu unterstützen. „Es ist extrem, es ist gefährlich und tödlich“, sagte sie CNN. Selbst Einheiten der Nationalgarde blieben im Schnee stecken und benötigten Hilfe. Was minus 40 Grad bedeutet, demonstriert ein Video in den sozialen Netzwerken.