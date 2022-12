Kältewelle in den USA: Spektakuläres Video zeigt, wie kalt minus 40 Grad wirklich sind

Von: Martina Lippl

Extreme Kälte in den USA: Bei minus 40 Grad gefriert kochendes Wasser sofort zu Schnee. © Screenshot Twitter/jwhittenbergK5

Extreme Kälte, Eis und heftige Schneefälle. In den USA sorgt ein Wintersturm für Chaos und Todesopfer. Was minus 40 Grad bedeutet, demonstriert ein Video in den sozialen Netzwerken.

Helena/USA – Kurz vor Weihnachten legen Wetterextreme Teile der USA lahm. Millionen Menschen sind bei Bibber-Kälte ohne Strom. Straßen sind völlig vereist und tausende Flüge gestrichen. Es gibt Tote bei Verkehrsunfällen auf spiegelglatten Straßen und durch Erfrieren. Ein arktisches Sturmtief – auch „Bombenzyklon“ genannt – sorgt für heftige Schneefälle, Eiswinde und extreme Kälte. Der US-Wetterdienst warnt vor sogenannten Whiteout-Bedingungen, also stark eingeschränkter Sicht und Orientierung durch den Schnee. Reisen unter diesen Bedingungen sei „extrem gefährlich und zeitweise unmöglich“.

Kältewelle in den USA: Wintersturm bringt Schnee, Eis und extreme Temperaturen

Dazu wurde eine Warnung wegen extremer Kälte ausgesprochen. Mehr als 175 Millionen Menschen in den USA stehen unter einer sogenannten Windchill-Warnung. Der Wetterdienst warnt vor gefühlte Temperaturen bis zu 30 Grad am Samstag (24. Dezember). Bereits in wenigen Minuten in der Kälte könnte es zu Erfrierungen kommen.

Spektakuläres Video bei minus 40 Grad: Kochendes Wasser verwandelt sich sofort zu Schnee

Im Bundesstaat Montana seien am frühen Samstagmorgen minus 40 Grad Celsius gemessen worden. Was diese extremen Werte bedeuten, demonstriert wohl ein 35-Sekunden-Video in den sozialen Medien. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Mann Flüssigkeit in die Luft schleudert. Die Aufnahme in Zeitlupe sieht magisch aus. In Zeitlupe verwandelt sich kochendes Wasser sofort in eine Wolke aus Eis und Schnee. „Gerade in Montana, wo es minus 40 Grad ist“, schreibt ein Journalist auf Twitter. „Mein Bruder … mit einem Becher kochendem Wasser.“

Wintersturm in den USA: Wetterdienst spricht von einem „historischen“ Ereignis.

Schon vor dem Wochenende warnten die Wetterbehörden vor dem massiven Wintersturm in den USA. Millionen US-Bürger mussten ihre Reisepläne zum Weihnachtsfest absagen oder zumindest ändern.

Der US-Wetterdienst (NWS) sprach vor dem Feiertagswochenende schon von einem „historischen Wintersturm“. Die arktische Kaltfront zieht am Samstag von der Grenze zu Kanada im Norden bis zur Grenze nach Mexiko im Süden. Mehrere Bundesstaaten verhängten den Notstand. Entspannung scheint jedoch in Sicht. Nach den Wetterprognosen sollen die Temperaturen ab Sonntag in den meisten Regionen wieder ansteigen. Doch noch wirkt sich die Kältewelle in den USA massiv auf die Feiertage aus. (ml)