Heiratsantrag per Durchsage? Supermarkt-Idee für Valentinstag wird verspottet

Im Zeichen der Liebe: Am Valentinstag sind im Marktkauf Heiratsanträge per Durchsage möglich.

Am Valentinstag können Marktkauf-Kunden in der Filiale für alle hörbar per Durchsage ihre Liebe gestehen. Auf Twitter sorgt diese Idee für Stirnrunzeln und eine nicht ganz ernst gemeinte Frage.

München – Der 14. Februar ist kein Tag wie jeder andere. Nein, am Valentinstag dreht sich alles um die Liebe. Wie die zum Ausdruck gebracht wird, bleibt dabei jedem selbst überlassen. Vielleicht mit einem besonders üppigen Blumenstrauß. Einer Schachtel Pralinen oder anderen Leckereien. Einem romantischen Restaurantbesuch.

Bestimmte Branchen jedenfalls lieben den Valentinstag, weil die Kasse an diesem Tag besonders laut klingelt. Letztlich will doch aber jeder etwas vom Kuchen abbekommen, denn der Geldbeutel dürfte bei vielen Verliebten mit Blick auf den Tag lockerer sitzen.

Diesen Hintergedanken könnten auch die Verantwortlichen einer Marktkauf-Filiale gehabt haben, als sie sich einen besonderen Clou ausdachten. Wie ein Twitter-User verbreitete, wird bereits eine Woche vor dem großen Tag auf einem Schild – vermutlich im Eingangsbereich – für die Möglichkeit geworben, eine ganz besondere Grußbotschaft loszuwerden.

+ Heiratsantrag im Supermarkt? Am Valentinstag ist das im Marktkauf auch per Durchsage möglich. © Screenshot Twitter/@BlakesWort

Heiratsantrag in Marktkauf-Filiale: Supermarkt bietet Liebesgeständnis per Durchsage an

„Möchtest du mich heiraten?“ ist darauf ganz groß zu lesen. Die Frage aller Fragen also. Und dann deutlich kleiner die Erklärung: „Am 14.02.2023. Gestehen Sie Ihre Liebe oder machen Sie Ihren Heiratsantrag direkt bei uns im Markt per Durchsage! Einfach an der Information melden.“ So einfach könnte die oder der Liebste also am Tag der Tage überrascht werden.

Interessant zu wissen wäre natürlich, ob die Botschaft im Vorfeld aufgezeichnet wird und der Kunde dann samt Partner zu einem verabredeten Zeitpunkt durch die Verkaufsregale schlendern sollte. Oder sich während des Einkaufs „spontan“ absetzen muss, um seine Durchsage live und in Farbe an der Information loszuwerden.

Sei’s drum, bei dem Entdecker kommt diese Art der Kundenbindung von Marktkauf nicht allzu gut an. „Welche Frau träumt nicht davon?“, fragt er scherzhaft samt Herzchen-Smileys und einem Herz im lodernden Feuer.

Marktkauf bietet Heiratsantrag per Durchsage an: Bei Twitter wird Idee zerrissen

Der weibliche User, der sich zu einem Kommentar hinreißen ließ, würde da wohl laut „hier“ schreien. „Träumchen!“, schreibt sie nur. Weil es sich bei ihr laut Twitter-Profil um eine Rechts- und Fachanwältin für Strafrecht handelt, reagierte der Verfasser des ursprünglichen Posts und antwortete: „Dachte eigentlich, das Strafrecht hätte dafür etwas parat.“

Das wiederum animierte einen anderen User zu dieser Antwort: „Verstoß gegen Datenschutz.“ Mancher Geliebte könnte während des Einkaufs am Valentinstag tatsächlich kalt erwischt werden und sich womöglich ganz schnell ganz weit weg wünschen.

Häme und Spott gab es also für die Valentinstags-Idee schon vorab im Internet – ähnliches widerfuhr auch Lidl. Ob Marktkauf dennoch einen Volltreffer – mitten ins Herz – gelandet hat, muss sich erst noch zeigen. Aber den Einkauf ein bisschen aufzupeppen, könnte einigen Verliebten durchaus gefallen. (mg)