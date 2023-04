Tödliche TikTok-Challenge: Vater warnt andere Eltern, nachdem sein 13-jähriger Sohn stirbt

Von: Kathrin Reikowski

Eine TikTok-Challenge in den USA endet mit dem Tod eines 13-Jährigen. Seine Familie will aufrütteln. © picture alliance/dpa | Marijan Murat

Eine TikTok-Challenge kostet einen 13-Jährigen in den USA das Leben. Er stirbt nach sechs Tagen Koma. Seine Familie will aufrütteln.

Ohio – „Behalten Sie im Auge, was ihre Kinder auf diesem Smartphone machen“, sagt ein trauernder Vater in den USA. „Reden Sie mit ihren Kindern über unsere Geschichte. Ich will, dass jeder weiß, was mit meinem Sohn passiert ist!“ In der New York Post erzählt die Familie eines kürzlich verstorbenen 13-Jährigen, dass ihr Sohn und Enkelsohn gemeinsam mit Freunden an einer TikTok-Challenge teilgenommen habe.

Bei der sogenannten Benadryl-Challenge würden Kinder und Jugendliche die sechsfache Menge der zugelassenen Dosis von Antihistaminen nehmen, um in einen halluzinatorischen Zustand zu kommen - was tödlich enden kann.

USA: In Ohio stirbt ein 13-Jähriger nach einer Überdosis - Schuld ist ein TikTok-Video

Der 13-jährige Jacob habe die Tabletten gemeinsam mit seinen Freunden eingenommen, erzählt sein Vater Justin Stevens. Die im Bundesstaat Ohio lebenden Kinder hätten Jacob dabei gefilmt, wie er die Tabletten zu sich nahm. Sein Körper sei direkt angeschwollen, er wurde daraufhin sofort ins Krankenhaus eingeliefert. Doch die Ärztinnen und Ärzte konnten ihn nicht mehr retten.

„Es war einfach zu viel für seinen Körper“, sagte Jacobs Vater Justin. Sein Sohn sei direkt an Beatmungsgeräte angeschlossen worden, habe aber keinerlei Reaktionen gezeigt. „Es gab keine Hirnströme mehr, gar nichts. Wir konnten ihm nur zusehen und wussten, er würde nie wieder aufwachen.“ Nach sechs Tagen im Koma sei Jacob verstorben.

Tödliche TikTok-Challenge: Familie erinnert sich an aufgeweckten Jungen

Mutproben gab es schon immer - heute werden Jugendliche mit einer Vielzahl davon überflutet. In den USA warnten Ärzte vor einem TikTok-Trend, der zum Klettern animiert. Andere Jugendliche würgten sich selbst wegen TikTok-Videos zu Tode.

„Egal, welch schlechten Tag ich hatte, an dem mich nichts zum Lächeln bringen konnte - Jacob konnte mich immer zum Lachen bringen“, sagt der Vater über seinen Sohn, den auch Freunde als aufgeweckten, immer freundlichen Jungen in Erinnerung haben. „Egal was es kostet, ich werde alles tun, damit andere Kinder nicht dasselbe durchmachen“, sagte die Großmutter des Jungen demnach in einem TV-Interview. (kat)