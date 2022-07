Nur vegane Nahrung: Mutter wegen Mordes an ihrem kleinen Sohn verurteilt

Nachdem sie ihren 18 Monate alten Sohn ausschließlich mit Rohkost und Muttermilch ernährte, starb der Kleine. Ein Gericht in Florida hat die Mutter nun wegen Mordes verurteilt.

Cape Coral - Was der kleine Ezra durchgemacht haben mag, liegt wohl außerhalb der Vorstellungskraft eines gesunden Menschen. Das 18 Monate alte Kleinkind hörte im September 2019 auf zu atmen, Grund dafür war Mangelernährung. Ezra wog zu diesem Zeitpunkt nur noch knapp acht Kilogramm. Seine Mutter, Sheila O‘Leary, wurde nun vor einem Gericht im amerikanischen Cape Coral (Bundesstaat Florida) wegen Mordes an ihrem Sohn verurteilt. Wie die britische DailyMail vermeldet, muss die 39-Jährige lebenslang hinter Gitter. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen?

Vegane Ernährung: Kleinkind bekam nur Mangos, Bananen und Avocados

O‘Leary und ihr Ehemann, der seinen Prozess noch vor sich hat, haben noch zwei weitere Kinder, die den Berichten zufolge mangelernährt seien. Sie hätten gelbe Haut und verfaulte Zähne. Die Mangelernährung bei diesen Kindern und beim toten Ezra rührt offenbar daher, dass Sheila O‘Leary ihre Kinder rein vegan ernährt. Rohkost, Obst und Muttermilch bildeten die gesamte Ernährung des kleinen Jungen, dessen Körper dies irgendwann nicht mehr aushielt. Die Staatsanwältin sagt vor Gericht über die 39-jährige Mutter: „Sie beschloss, seine Schreie zu ignorieren. Sie brauchte keine Waage, um seine Knochen zu sehen.“

Berichten der Polizei zufolge, wurde Ezra an seinem Todestag nochmal gestillt, und fing dann an nach Luft zu ringen. Aber anstatt Hilfe zu rufen, gingen die Eltern nach eigenen Angaben schlafen. Als sie aufwachten, hatte Ezra vollständig aufgehört zu atmen.

Vegane Ernährung: Keine tierischen Produkte

Sich vegan zu ernähren, bedeutet komplett auf tierische Produkte zu verzichten. Das bedeutet auch keine Eier, keine Milch, kein Käse und auch kein Honig zu sich zu nehmen. Ernährt man sich vegetarisch verzichtet man lediglich auf tierische Lebensmittel wie Fleisch und Fisch, andere tierische Produkte werden allerdings gegessen. Lange unterlag Veganismus dem Irrglauben, dass nur noch Obst und Gemüse gegessen werden könne, mittlerweile gibt es aber eine große Bandbreite für eine ausgewogene vegane Ernährung, die dann auch alle Nährstoffe beinhaltet. Die Eltern von dem kleinen Ezra aus den USA achteten offenbar nicht auf eine ausgewogene Ernährung ihres Kindes.

Das Bundeszentrum für Ernährung berichtet, dass Experten sich einig sind, dass eine rein vegane Ernährung für Kleinkinder mit deutlichen Risiken verbunden ist. So rät auch das Netzwerk „Gesund ins Leben“ von einer solchen Ernährung für Kinder ab. Die dann doch begrenzte Auswahl an Lebensmitteln könne bei den Jüngsten dazu führen, dass sie zu wenig Vitamin B12, Eiweiß, langkettige Omega-3-Fettsäuren, Kalzium, Eisen, Jod, Zink und Selen zu sich nehmen. Allerdings können diese Nährstoffe auch durch Nahrungsergänzungsmittel zugeführt werden, was eine vegane Ernährung dann auch für Kinder wieder möglich macht.