Vegan-Werbespot polarisiert: „Exzellent“ oder „Geschmacklos“?

Von: Patrick Huljina

Ein Werbespot der Tierschutzorganisation „Viva!“ sorgt für Diskussionen. © Screenshot/YouTube/Viva! Charity

In Großbritannien sorgt derzeit ein TV-Werbespot für Diskussionen. Statt eines fertigen Gerichts liefert ein Essenslieferant darin ein kleines Ferkel und ein Beil aus.

London - Das Thema vegane Ernährung wird immer wieder heiß diskutiert – gerade seit Beginn der Corona-Pandemie. Laut dem Ernährungsreport 2021 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft hat sich der Anteil der Vegetarier und Veganer in Deutschland im vergangenen Jahr verdoppelt. Mit zehn Prozent, die sich vegetarisch ernähren, und lediglich zwei Prozent, die vegan leben, handelt es sich allerdings weiterhin um Minderheiten. Es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die nicht auf ihr Fleisch und tierische Produkte verzichten will. Ähnlich ist die Lage in Großbritannien. Dort sorgt ein TV-Spot der Tierschutzorganisation „Viva!“ aktuell für Aufregung. Am Valentinstag lief er zum ersten Mal im Fernsehen.

Vegan-Werbespot polarisiert: Lieferant bringt Ferkel und Beil

Das Video zeigt ein Pärchen, das zusammen mit einem Hund auf der Couch kuschelt. Die beiden wollen online etwas zu essen bestellen. Der Mann fragt: „Wollen wir etwas veganes ausprobieren?“ Die Antwort der Frau: „Ich möchte Fleisch.“ Letztlich fällt die Wahl auf Pulled Pork.

Daraufhin klingelt es an der Tür. Die Frau springt auf und macht sich auf den Weg, das Essen entgegenzunehmen. Dabei sagt sie: „Ich habe so Hunger, ich könnte ein Pferd essen.“ Doch beim Öffnen der Tür erwartet das Paar nicht etwa der Lieferant mit einem fertigen Gericht – stattdessen hat er ein süßes, kleines Ferkel dabei. Als Geschenk für Neukunden zieht der Mann schließlich noch ein Beil aus der Tasche. Das Paar, das sich eigentlich Pulled Pork bestellt hatte, blickt völlig schockiert drein.

Reaktionen zu Vegan-Werbevideo gehen auseinander: „Exzellent“ oder „Geschmacklos“?

Ähnlich schockiert dürften auch viele TV-Zuschauer geschaut haben, als sie den ungewöhnlichen Werbespot zum ersten Mal sahen. Das lassen zumindest einige der Reaktionen im Netz, beispielsweise auf YouTube, vermuten. Die Meinungen zum Video gehen stark auseinander. Während die einen das Video „exzellent“ und „sehr wichtig“ finden, ist es für die anderen „geschmacklos“ und „ekelhaft“. Ein Twitter-User bezeichnete den Werbespot sogar als „vegetarische Terror-Propaganda“.

Die Organisation möchte mit dem provokanten TV-Spot „die Zuschauer animieren, eine Verbindung zwischen den Tieren, die sie als Begleiter auserwählt haben und den Tieren, die für den Esstisch bestimmt sind, herzustellen“, teilt „Viva!“ auf der eigenen Homepage mit. „Die Zuschauer werden dazu eingeladen, über die Moral des Fleischessens nachzudenken, was ihnen dabei helfen soll, eine Verbindung zwischen Tieren und Lebensmitteln herzustellen“, heißt es dort weiter.

Das Video soll bewusst polarisieren, erklärt Juliet Gellatley, Gründerin und Vorsitzende von „Viva!“. „Die meisten Menschen in Großbritannien verachten Tierquälerei, stellen aber einfach keine Verbindung zwischen Tierquälerei und dem her, was auf ihrem Teller liegt“, wird sie auf der Homepage der Tierschutzorganisation zitiert. In Zeiten von „köstlichen veganen Alternativen“ will die Organisation Menschen dazu anregen, über ihr Konsumverhalten und vegane Ernährung nachzudenken. (ph)