Kein Geschmack: Vegetarisch und vegan kommt bei Hamburgs bestem Koch nicht auf den Tisch

In Kevin Fehlings Drei-Sterne-Restaurant „The Table" haben Gäste die Wahl zwischen Fisch und Fleisch.

In Hamburgs einzigem Drei-Sterne-Restaurant „The Table“ dinieren Gäste für 275 Euro pro Person. Wie Chefkoch Kevin Fehling verrät, hat Vegetarisches im Menü keinen Platz. Grund: Der fehlende Geschmack.

Hamburg – Kevin Fehling ist einer der besten Köche Deutschlands und führt das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg. Der 46-Jährige bereitet seinen Gästen im The Table in der HafenCity ein achtgängiges Menü für 275 Euro pro Person zu. Auf der aktuellen Karte stehen mitunter Aal „Unagi“ mit ungestopfter Gänseleber und Rehrücken mit Fichtensprossen und Wildgewürzjus. Vegetarier und Veganer sollten sich deshalb lieber nach einer anderen Adresse umschauen: Denn wie Fehling im Interview mit der Hamburger Morgenpost angibt, hat fleischlose Kost in der ausgezeichneten Drei-Sterne-Küche nichts verloren.

Hamburgs bester Koch: „Vegan und vegetarisch gibt es bei uns nicht“

„Wenn jemand kein Fleisch mag, kriegt er Fisch und umgekehrt. Vegan oder vegetarisch gibt es bei uns aber nicht“, sagt Fehling gegenüber der Hamburger Morgenpost. Zwar esse er selbst gerne ab und an vegetarisch, in einem Drei-Sterne-Gericht hätten pflanzliche Alternativen allerdings nichts verloren. Da brauche es die Aromen aus tierischen Produkten: „Nur mit Schalentieren, Fisch oder Fleisch kann ich eine gewisse Tiefe in den Gerichten erzeugen. Eine Knochenbrühe aus Kalb und Rind wird immer intensiver schmecken als eine Gemüsebrühe.“

Eine klare Absage an fleischfreie Gourmets – es sei denn, sie wollen sich nur von dem Dessert ernähren. Fehlings Erfolg tut das offenbar aber keinen Abbruch: The Table steht derzeit auf Platz 10 der besten Restaurants Deutschlands in der Volkenborn Rangliste. In Hamburg steht das Restaurant auf Platz 1 – es gilt als echter Gourmet-Tipp in der Hansestadt.

Wie der Name des Luxusrestaurants schon verrät, dinieren alle Gäste gemeinsam an einem einzelnen, geschwungenen Tresen. Dieser ist jedoch so gestaltet, dass Paare und Vierergruppen ungestört miteinander reden können und nebenbei einen Blick in die offene Küche erhalten, in der Fehlings Team seine Gerichte zubereitet. Wie der Starkoch im Interview angibt, läuft sein Laden gut – auch wenn die Pandemie natürlich auch ihm geschadet habe.

Starkoch kann sich Alternative zu Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg vorstellen

Langfristig gesehen kann er sich sogar vorstellen, ein preisgünstigeres Restaurant in Hamburg zu eröffnen – immerhin kann sich das 275-Euro-Menü nicht jeder so leichtfertig leisten. „Vielleicht eines mit internationaler Küche. Aber das müsste schon der absolute Knaller werden“, so der Starkoch gegenüber der Hamburger Morgenpost. Knaller bedeute für ihn, nicht nur wirtschaftlich zu handeln, sondern vor allem ein außergewöhnliches, neuartiges Angebot zu schaffen.

Biografie: Kevin Fehling geboren 1977 in Delmenhorst 1994 - 1997 Ausbildung zum Koch im Hotel Thomsen in Delmenhorst weiter gelernt bei Wahabi Nouri, Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt, Roy Petermann 2005 - 2015 Küchenchef im Restaurant La Belle Epoque in Travemünde, 2013 Drei Michelin-Sterne für La Belle Epoque seit August 2015 eigenes Restaurant The Table in Hamburg November 2015 Drei Michelin-Sterne für The Table Privat: Verheiratet, drei Kinder Quelle: restaurant-ranglisten.de, mopo.de, 100bestchefs.de

Vielleicht würden vegetarische Gerichte es ja dort ins Menü schaffen. Nur auf zwei Zutaten werden Gäste wohl immer in Fehlings Gerichten verzichten müssen: grüne Paprika im Salat und Rosenkohl. Wie er gegenüber der Hamburger Morgenpost verrät, kann er die nämlich nicht ausstehen.