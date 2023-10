Gefährliche Mutprobe: Behörden prüfen „Hot-Chip-Challenge“ nach Todesfall – Verbot droht

Von: Frederic Rist

Teilen

Der gesundheitsschädliche Trend der „Hot-Chip-Challenge“ verbreitet sich seit einiger Zeit auf Plattformen wie TikTok und YouTube. In Deutschland droht nun ein Verbot.

München – Seit einigen Wochen sorgt die „Hot-Chip-Challenge“ in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Diese Mutprobe kann jedoch gefährliche Konsequenzen haben. Diese Challenge ist besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebt. Es geht darum, einen extrem scharfen Tortilla-Chip mit Chili zu essen und sich dabei zu filmen. In letzter Zeit häufen sich jedoch Berichte über Jugendliche, die nach dem Verzehr eines solchen „Hot Chips“ über gesundheitliche Probleme klagen. In Bayern prüfen die Behörden nun ein Verbot des gefährlichen Internet-Trends. Ein Schüler aus München warnte er kürzlich vor der gefährlichen Challenge.

Jede Packung enthält genau einen Tortilla-Chip und einen Gummihandschuh, um zu verhindern, dass man die scharfen Chips berührt. © Hot-Chip

Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck: „Hot-Chip-Challenge“ kann lebensbedrohliche Folgen haben

Schon am 7. September hatte die Bundeszentrale für Risikobewertung (BfR) eine Warnung herausgegeben. Die „Hot-Chips“ können insbesondere bei Kindern gesundheitliche Probleme wie Übelkeit, Erbrechen und Bluthochdruck verursachen. „Der Verzehr führte vereinzelt bereits zu ärztlichen Noteinsätzen. Die Folgen können lebensbedrohlich sein“, so das BfR weiter.

Die Gefahren des „Hot-Chips“ Das Problem ist der im Gewürz enthaltene Wirkstoff Capsaicin. Er verfeinert die Chips und verleiht ihnen ihre extreme Schärfe. Das BfR hält 6.000 Milligramm Capsaicin pro Kilogramm Lebensmittel für noch vertretbar. Eine deutlich höhere Dosis, wie sie in „Hot Chips“ enthalten ist, kann gefährliche Nebenwirkungen auslösen.

Marketing-Aktion einer tschechischen Firma: Berichte über Großeinsätze von Notarzt und Polizei häufen sich

Hinter dieser Mutprobe steckt eine durchdachte Marketing-Aktion der tschechischen Firma „Hot-Chip“. Diese animiert Jugendliche, sich beim Essen des extrem scharfen Chips zu essen und in den sozialen Netzwerken zu teilen. In Garmisch-Partenkirchen mussten zwei Mädchen daraufhin wegen Atemprobleme ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aber auch andernorts in Deutschland häufen sich die Meldungen über Großeinsätze von Notärzten und Polizei. In den USA starb kürzlich ein 14-Jähriger nach dem Verzehr des scharfen Chips.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Bayerische Behörden untersuchen Produkt auf mögliche Risiken – es droht ein Verbot

Nun sind auch die bayerischen Behörden dem „Hot Chip“ auf der Spur. Wie das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gegenüber BR24 mitteilte, werden derzeit Proben auf ihren Capsaicingehalt untersucht. Sollte sich herausstellen, dass ein Produkt gesundheitsschädlich ist, wird die Behörde die Kommunen informieren, die dann entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Dazu gehört zum Beispiel ein möglicher Produktrückruf.

Auch das hessische Verbraucherschutzministerium hat Proben der „Hot Chips“ untersucht und einen hohen Capsaicin-Gehalt und damit eine extreme Schärfe festgestellt. Das Ministerium wartet jedoch eine Bewertung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) ab, bevor es über ein mögliches Verbot entscheidet. Die Verbraucherzentrale Bayern hat die Behörden aufgefordert, die Möglichkeit eines Verbots zu prüfen. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass Eltern mit ihren Kindern über die Gefahren dieser „Challenge“ sprechen sollten.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal. (fr)