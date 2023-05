Wende um Italiens „Problembär“ M62: Von Menschen getötet? Staatsanwalt leitet Ermittlungen ein

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Bär wurde im Trentino tot aufgefunden. © Claudio Groff, Provincia Trento

Vor einer Woche wurde im Trentino der Kadaver eines Bären entdeckt. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht mehr aus, dass es Menschen waren, die das Tier töteten.

Trient – Ende April hatten Wanderer den Kadaver des Bären M62 in einem unwegsamen Areal am Molveno-See entdeckt. M62 galt als Problembär, da er sich bei seinen Raubzügen zu sehr menschlichen Siedlungen genähert hatte. Provinzpräsident Maurizio Fugatti hatte darum das Tier zum Abschuss freigegeben.

Der Leichnam von M62 war bereits stark verwest, weshalb sich die Suche nach der Todesursache schwierig gestaltete. Die Behörden gingen jedoch aufgrund der sichtbaren Verletzungen zunächst aber von einem tödlichen Revierkampf aus, bei dem das vier Jahre alte männliche Tier einem anderen, stärkeren Bären zum Opfer gefallen sei.

Neue Hinweise zu „Problembär“ M62: Haben Wilderer das Tier getötet?

Allerdings konnte bei Autopsie des Tierkörpers am Freitag (5. Mai) im Veterinärmedizinischen Institut in Legnare bei Padua laut Nachrichtenagentur Ansa keine Todesursache ermittelt werden. Die Untersuchung, bei der nun die Experten zugegen waren, wurde von der Provinz Trient in Auftrag gegeben. Möglicherweise wurde der tote Bär von Aasfressern nach seinem Tod dermaßen zugerichtet, dass man zunächst von einem Angriff durch einen anderen Bären ausging. Weitere Untersuchungen sollen folgen.

Die Staatsanwaltschaft Trient hat jedoch schon ein Ermittlungsverfahren zum Tod von M62 eröffnet, um die genauen Todesumstände des Tieres zu klären. Ermittelt wird gegen Unbekannt. Es liege der Verdacht auf den Tatbestand der Wilderei vor.

Nachdem im italienischen Trentino ein Jogger von einem Bären tödlich verwundet wurde, häuften sich die Sichtungen. In Österreich wurden jetzt Jungtiere entdeckt.