Hammerhai verfolgt Stand-up-Paddlerin – „Er sah mich direkt an“

Von: Michelle Brey

Auf dem Stand-up-Paddle einem Hai begegnen? Für viele ist das eine Horror-Vorstellung. Eine Frau aus den USA blieb dabei ziemlich ruhig.

Florida – Ein Stand-up-Paddle-Rennen wurde für Malea Tribble kurzzeitig zur Nervenprobe. Denn mitten im Atlantik zog plötzlich ein Hammerhai seine Kreise um sie. Die Sportlerin ließ sich davon aber nicht beirren – schließlich ging es um den guten Zweck und Menschen mit der Krankheit Mukoviszidose. Ins Leben gerufen wurde das Rennen von der Organisation „Crossing for Cystic Fibrosis“.

Hammerhai verfolgt Paddlerin im Wasser

Von den Bahamas nach Florida über den Atlantik: Tribble nahm bei dem Stand-up-Paddle-Rennen am 25. Juni gemeinsam mit Gabe Barajas teil. Mitten im Golfstrom hätten sie plötzlich die Gesellschaft von einem fünf Fuß langen Hammerhai bekommen, erzählte er gegenüber der US-amerikanischen Zeitung The Hill. Ein Video, das Tribbels Mann von einem Begleitboot aus machte, zeigt die Momente im Detail. Die Organisation „Crossing for Cystic Fibrosis“ teilte es auf Instagram. Tribble ist darauf auf ihrem Brett zu sehen. Sie paddelt und paddelt, als plötzlich hinter ihr im Gewässer die Flosse eines Hais zu erkennen ist.

„Er war definitiv hinter ihr, und so wie es aussieht, musste sich sein Kopf unter ihrem Brett befunden haben“, sagte Barajas gegenüber dem Blatt. Gegenüber Zenger News erzählte auch Tribble selbst, wie es ihr in den Momenten ergangen war.

Hinter der Paddlerin befindet sich ein Hammerhai im Wasser. Eine Flosse ist zu erkennen. © Instagram/crossingforcf/mia13g

Sie habe gesehen, wie ihr Mann im Begleitboot das Gesicht verzogen habe. Er winkte seine Frau zu sich. „Ich glaube, das Adrenalin und mein Instinkt haben die Kontrolle übernommen und ich konzentrierte mich darauf, den Anweisungen zu folgen und nicht herunterzufallen“, sagte die 38-Jährige über die Begegnung mit dem Hammerhai.

Mitten im Atlantik: Hammerhai zieht Kreise um Paddlerin

Ich paddelte an die Seite des Bootes und der Hai schwamm unter dem Boot hindurch und sah mich direkt an.

Trotz der außergewöhnlichen Situation habe es dennoch keinen Moment gegeben, in dem sie sich unwohl fühlte, erklärte sie. Am Begleitboot kam es sogar zu Augenkontakt mit dem Raubtier. Tribble sagt: „Ich paddelte an die Seite des Bootes und der Hai schwamm unter dem Boot hindurch und sah mich direkt an.“ Nach einer Unterbrechung aufgrund des Hai-Alarms setzten sie das Rennen für den guten Zweck wieder fort. Von den Bahamas nach Florida benötigten Tribble und Barajas auf dem Stand-up-Paddle insgesamt 16 Stunden.

Experten zufolge sind Hammerhaie für Menschen nicht gefährlich. Auf eine Begegnung verzichten, würden aber wohl viele liebend gerne - besonders im Urlaub Vor einer spanischen Urlaubsinsel wurde jedoch wegen Hai-Alarms erst kürzlich die rote Flagge gehisst. (mbr)