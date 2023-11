McDonalds-Mitarbeiterin rettet Mädchen in Italien vor Gewalttat: Geheim-Zeichen gibt Ausschlag

Von: Christoph Gschoßmann

Vor einer Mailänder McDonald‘s-Filiale wurde eine Mitarbeiterin zur Heldin: Sie erkannte eine Geiselsituation und schaltete die Polizei ein.

Mailand - In Italien ist ein Mädchen wohl einer Vergewaltigung entgangen - weil eine McDonald‘s-Mitarbeiterin einen kühlen Kopf bewahrte. Die Mitarbeiterin erkannte, dass ein junges Mädchen von einem Mann als Geisel gehalten wurde. Darüber sprach sie mit der Zeitung La Repubblica. Erst vor wenigen Wochen erschütterte der viel beachteten Mordfall der Studentin Giulia Cecchettin das Land.

Mann entführt Mädchen in Italien - McDonald‘s-Mitarbeiterin erkennt die Lage

Vor der Filiale des Fastfood-Restaurants in der Via Torino wurde sich die Frau sich der Notlage des Mädchens bewusst. Sie rief die Polizei. Die Beamten trafen von der Station Scalo Romano ein, während die McDonald‘s-Mitarbeiterin in der Leitung blieb. Später bestätigte sich: Der 23 Jahre alte Mann, der aus Marokko stammen soll, hatte das Mädchen entführt. Er wurde wegen sexueller Übergriffe verhaftet. Ermittlungsrichter Guido Salvini bestätigte die Festnahme auf Antrag von der Staatsanwalt Cristian Barilli.

Die Frau erzählte der Zeitung, wie genau sie die Notlage erkannte: Das Mädchen hatte diese subtil, aber eindeutig kommuniziert. Der Entführer war einen Schritt hinter dem Mädchen geblieben. „Sie zeigte mir, dem einzigen [anderen] Mädchen, ihre Hand, vier Finger zur Faust geballt.“ Sie kannte das Signal aus Kampagnen aus dem Fernsehen und war auch bei McDonald‘s darauf aufmerksam gemacht worden.

Mailand: Entführer fragt nach McDonald‘s-Toilette für Geisel

Die Restaurantfachkraft handelte schnell. „Ich wählte die 112, versuchte aber, nicht von diesem Kerl bemerkt zu werden. Ich sprach mit leiser Stimme.“ Der Mann kam dennoch auf sie zu und fragte, ob das Mädchen in das Restaurant hereinkommen und auf die Toilette gehen dürfe. Doch dafür war es eigentlich zu spät: „Ich trat einen weiteren Schritt zurück und antwortete, dass wir zu diesem Zeitpunkt, nach 3 Uhr, geschlossen hatten.“

Jahr Morde an Frauen in Italien (Daten: ISTAT) 2016 149 2017 123 2018 133 2019 111 2020 116 2021 119 2022 126

Zu diesem Zeitpunkt verstanden auch die Kollegen der Frau, dass eine Notlage vorherrschte. „Als der Junge näher kam, drehte sie sich zu ihnen um und ahmte mit ihrem Mund das Wort ‚Hilfe‘ nach.“ Sie mussten nun Zeit gewinnen, bis die Polizei vor Ort war. „Eine Minute lang saß das Paar vor uns, dann rauchte er seine Zigarette aus, und sie standen auf und gingen weg. Das Mädchen drehte sich immer wieder zu uns um. Ich glaube nicht, dass sie überhaupt verstanden hat, dass ich angerufen habe, um ihr zu helfen“, erzählte die McDonald‘s-Mitarbeiterin.

Italien: Geisel rettet sich dank eines subtilen Zeichens

Ohne das Zeichen des Mädchens wäre ihr anhand des Verhaltens des Mannes wohl nicht aufgefallen, wie schlimm die Lage war: Er sei ruhig geblieben und sie „hätten sie wie ein normales Paar ausgesehen“. Das Paar verschwand aus ihrem Sichtfeld, doch die Mitarbeiter folgten, um es im Blick zu behalten - bis die Polizei kam.

Nach der Festnahme habe sie mit der Entführten interagiert: „Ich konnte sehen, dass sie immer noch sehr erschüttert und verängstigt war. Wir wechselten keine Worte, aber ein Blick schon. Und in diesem Blick lag alles: Dank und Erleichterung. Als sie ging, war sie bereits ermutigter. Es war nett.“

Selbst habe sie sich auch in Gefahr gefühlt, gab die Retterin zu: „Ich habe gleich danach darüber nachgedacht und ein bisschen Angst überkam mich. Ich war mir dessen damals noch nicht bewusst und dachte sofort daran, einzugreifen, als ich mit dieser Bitte um Hilfe konfrontiert wurde. Ich konnte nicht anders, sie war ein Mädchen wie ich, jung wie ich.“ Angesichts hoher Zahlen an Femiziden in Italien und besonders in Mailand sei sie „voller Verzweiflung.“

Bei einem Gespräch mit der Polizei habe sie den Ratschlag bekommen, sich Pfefferspray in die Handtasche zu stecken. Doch: „Ich habe danach gesucht, aber es scheint überall ausverkauft zu sein. Und dadurch versteht man auch, wie sich Frauen in der Stadt fühlen.“

