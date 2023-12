Staus an Weihnachten: Diese Autobahnen sollten gemieden werden

Vor und nach Weihnachten wird ein hohes Verkehrsaufkommen auf deutschen Autobahnen erwartet. Zusätzlich bremsen Baustellen die Autofahrer aus.

Kassel – Wer zu den Feiertagen die Familie besuchen oder in den Urlaub fahren will, sollte besser viel Zeit einplanen. Laut ADAC wird es wieder Staus an Weihnachten geben, die durch gute Zeitplanung aber vermieden werden können.

Stau vor Weihnachten: Auf diesen Autobahnen staut es sich besonders

Mit dem Start der Weihnachtsferien in Deutschland sowie in den Nachbarländern wird vor allem am Freitag (22. Dezember) und am Samstag (23. Dezember) ein hohes Verkehrsaufkommen erwartet, so der ADAC. Voll auf den Straßen wird es ebenso durch den Rückreiseverkehr, der erfahrungsgemäß am zweiten Weihnachtsfeiertag beginnt. „An diesen Tagen kehren viele Weihnachtsurlauber von ihrem Verwandten- und Familienbesuch heim oder starten jetzt in den Winterurlaub bis ins neue Jahr“, erklärt der Verkehrsclub.

Vorsicht, Staugefahr – diese Autobahnen sollten gemieden werden:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe

A6 Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

A45 Dortmund – Gießen

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95 / B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Wer sich die Zeit gut einplant, könne den Staus bestmöglich entrinnen, rät der ADAC. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag werde es dagegen ruhig auf den Fernstraßen. „Eine gewisse Staugefahr besteht allenfalls bei gutem Wetter auf den Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete“, heißt es in dem ADAC-Bericht. Allerdings wird in den nächsten Tagen eine eher turbulente Witterung mit Sturmböen und Regen prognostiziert. Auch davor warnt der Verkehrsclub, denn „Wintereinbrüche und sogar Blitzeis sind zu dieser Jahreszeit keine Seltenheit mehr“.

Staus an Weihnachten: Baustellen sorgen für zusätzlich Frustration

Weiter berichtet der ADAC, dass es insbesondere auf der Brennerautobahn aufgrund einer Vielzahl an Baustellen zu Verzögerungen kommen kann. In Österreich werde zudem an der Tauernautobahn gearbeitet. Vor allem Skiurlauber sollten sich deswegen längere Fahrtzeiten einplanen. Die gute Nachricht: Die Anzahl der Baustellen in Deutschland ist insgesamt zurückgegangen. Derzeit gibt es 779 Autobahn-Baustellen, an denen es bei regem Verkehr mitunter länger dauern kann. An Weihnachten werden aber lediglich nur drei vollständig gesperrt:

A44 Kassel – Dortmund in beiden Richtungen zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024

zwischen Dreieck Kassel-Süd und Kreuz Kassel-West bis 30. Januar 2024 A45 Hagen – Gießen in beiden Richtungen zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid bis auf Weiteres

zwischen Lüdenscheid-Nord und Lüdenscheid bis auf Weiteres A49 Gießen Richtung Kassel zwischen Kreuz Kassel-West und Kassel-Mitte bis 30. Januar 2024

Umleitungen sind ausgeschildert. Kurzfristige Änderungen und weitere Sperrtermine werden laut ADAC ausgeschlossen. Um den Verkehr zusätzlich zu entlasten, gelten am 25. und 26. Dezember Lkw-Fahrverbote. (cln)