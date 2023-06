Ex-Verlobter brannte an Hochzeitstag mit der schwangeren Geliebten durch – Frau tobt über Schwester

Von: Victoria Krumbeck

Eigentlich wollte eine Frau ihrer Schwester das Hochzeitskleid bezahlen. Doch ein Witz der Schwester sorgt dafür, dass sie sich umentschied.

München – Familie kann anstrengend sein, denn unangenehme Fragen oder unpassende Kommentare können einen zur Weißglut bringen. Anscheinend können sie auch zu Hochzeitsproblemen führen, wie eine Frau am 1. Juni auf Reddit beschrieb. Ein Witz brachte sie so auf, dass sie ihrer jüngeren Schwester nicht mehr das Brautkleid bezahlen wollte. Diese kann sich ihr Traumkleid im Wert von 7.000 Dollar nicht leisten und fragte die Schwester um Hilfe. Während eines Abendessens kommt der Wandel.

Hochzeit vor dem Platzen: Schwester macht Witz über Ex-Verlobten

Die zwei Schwestern sind zusammen mit ihrer Tante und ihrer Cousine bei ihren Eltern zum Essen. Bei dem Gespräch über die anstehende Hochzeit erzählte die Schwester, dass alles nach Plan laufe. Mit einem Lachen sagte sie dann beiläufig: „Hoffen wir nur, dass er an unserem Hochzeitstag nicht mit einer schwangeren Geliebten durchbrennt oder so“. Die Tante musste daraufhin lachen. Das war jedoch zu viel für die Frau, die ihre Schwester daraufhin anschrie.

Traumatischer Hochzeitstag: Braut wird von Bräutigam sitzen gelassen

Der Satz referierte zu der Hochzeit der Frau. Im Jahr 2017 wurde sie nämlich von ihrem Verlobten am eigentlichen Tag der Hochzeit verlassen. Er brannte mit seiner schwangeren Geliebten durch. „Dieses Bild, diese Details sind für immer in meinem Gedächtnis verankert und ich werde nie vergessen, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe“, beschrieb die Frau ihre Gefühle. Es war ein „Wendepunkt“ in ihrem Leben, erklärte sie. Dass ihre Schwester daher so etwas sagte, verletzte die Frau enorm.

Trotz der Bemühungen der Familie, die Frau zu beruhigen, stürmte sie aus dem Haus und sagte, dass sie ihrer Schwester keinen Dollar mehr für die Hochzeit geben würde. Ihr Vater und ihre Cousine folgten ihr und sagten, dass sie überreagiert hätte und baten sie, ihre Entscheidung noch mal zu überdenken. Doch die Frau weigerte sich. Nun fragt sich die Frau, ob sie überreagiert hat. Doch die Reddit-Community ist sich einig: Nein, hat sie nicht.

