Vermisster Backpacker aus Deutschland: Spanische Polizei bekommt ersten Hinweis - Neue Details bekannt

Von: Jennifer Lanzinger

Oliver Heise wird aktuell vermisst. Er war als Rucksack-Tourist in Spanien unterwegs. © Screenshot / instagram.com/lukasheise

Seit Anfang August gilt ein junger Backpacker aus Deutschland als vermisst, Oliver Heise wollte Teneriffa allein erkunden. Nun scheint es eine erste Spur zu geben.

Teneriffa/Spanien - Seit Wochen fehlt jede Spur von Oliver Heise, Angehörige des jungen Mannes suchen verzweifelt nach dem jungen Backpacker. Eigentlich hatte der 23-Jährige geplant, nach Gran Canaria auch Teneriffa und La Gomera zu bereisen. Doch bereits nach kurzer Zeit verliert die Familie den Kontakt zu Oliver. Auch den Rückflug hatte Oliver nicht angetreten. Mittlerweile suchen die Behörden nach dem vermissten jungen Mann, auch in Deutschland wird ermittelt.

Oliver Heise aus Deutschland weiter vermisst - Spanische Behörden suchen nach dem jungen Backpacker

Publik wurde die Suche nach dem jungen Backpacker aus Deutschland durch einen Instagram-Aufruf eines Angehörigen. Auch die Polizei in Deutschland, bei der Oliver Heise zusätzlich als vermisst gemeldet worden war, veröffentlichte eine Pressemitteilung. Oliver Heise sei demnach ein erfahrener Backpacker. Auch das Ausbleiben von Instagram-Fotos, mit denen der 23-Jährige seine Angehörigen und sein Umfeld an seinen Reisen teilhaben ließ, sei ungewöhnlich. Eine Beschreibung von dem jungen Backpacker finden Sie hier. Wie Angehörige über Instagram erklärt hatten, soll es Hinweise geben, dass der junge Mann noch die Fähre Richtung Teneriffa betreten habe. Auch ein letztes in den sozialen Netzwerken gepostetes Foto hatten die Angehörigen publik gemacht.

Auch die Polizei vor Ort sucht nach dem jungen Deutschen. Wie unter anderem die Diario de Avisos berichtet, soll es mittlerweile eine erste Spur geben. Demnach sei sich ein Kellner sicher, den jungen Backpacker am 20. August gesehen zu haben. Vermisst gilt Oliver Heise bereits seit dem 4. August. Wie die spanische Zeitung berichtet, bitten Ermittler mittlerweile auch Bürger um die Hilfe bei der Suche nach dem jungen Deutschen.

Diesen Suchaufruf veröffentlichte ein Verwandter des Vermissten in seiner Instagram-Story. © Screenshot / instagram.com/lukasheise

Junger Backpacker aus Deutschland vermisst: Letztes Foto aufgetaucht

Demnach gebe es Hinweise darauf, dass Oliver Heise am 4. August mit der Fähre auf Teneriffa angekommen sei. Demnach sei das letzte Foto, das Oliver Heise in den sozialen Netzwerken gepostet habe, auf der Insel im Bereich der kommunalen Lagerstätte von Los Berros in El Rosario unterhalb des Erholungsgebiets Las Raíces aufgenommen worden. Es zeigt Oliver Heise von der Seite, aufgenommen auf einer Anhöhe. Im Hintergrund ist das Meer zu sehen.

Oliver Heise vermisst: Erste Spur! Kellner will jungen Deutschen gesehen haben

Wie die spanische Zeitung weiter berichtet, soll mittlerweile auch mit Spürhunden nach dem Vermissten gesucht werden. Eine erste Spur soll es zudem geben: ein Kellner sei sich sicher, einen jungen Mann, auf den die Beschreibung Oliver Heises passen soll, am Samstag gesehen zu haben. Dieser sei den Pico de las Flores entlanggegangen. Ein Ort, der sich ganz in der Nähe des Ortes befinden soll, an dem Oliver Heise sein letztes bekanntes Foto aufgenommen habe. Ob es sich bei dem jungen Mann jedoch tatsächlich um Oliver Heise gehandelt haben könnte, ist bislang unklar. Einen ersten Hinweis hatten auch Behörden in Deutschland bekommen.

Über die sozialen Netzwerke teilen mittlerweile zahlreiche spanische Medien die Suche nach dem jungen Deutschen. Von dem Backpacker fehlt jedoch noch immer jede Spur.