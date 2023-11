Vermisste Amelie S.: Jäger finden Leiche der jungen Deutschen in Norwegen

Mitte Oktober verschwand die deutsche Wanderin Amelie S. in Norwegen. Nun wurde die Leiche der 26-jährigen gefunden – die Todesursache ist noch unklar.

Rauma – Nun herrscht traurige Gewissheit: Die von der Polizei in Norwegen seit dem 23. Oktober gesuchte Wanderin Amelie S. aus Deutschland ist tot. Das berichtet der Sender RTL. Die genaue Todesursache stehe laut Rechtsmedizin jedoch noch nicht fest. Möglich sei, dass die junge Frau unterwegs erfroren ist. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung liegen noch nicht vor.

Wie Roar Mordal Hilde, Chef der Polizeistation der norwegischen Kommunen Rauma und Vestnes, dem Sender mitteilte, könne in etwa acht Wochen mit neuen Erkenntnissen gerechnet werden. Auf Wanderwegen lauern auch oft tierische Gefahren. Am 29. September hatte ein Grizzlybär ein Paar bei einer Wanderung in der Wildnis Kanadas attackiert und getötet.

Suche nach deutscher Wanderin: Polizeichef zunächst optimistisch

Laut bisherigen Ermittlungsergebnissen war die 26-Jährige alleine am Berg Romsdalseggen in der Kommune Rauma unterwegs. Vom am Romsdalsfjord gelegenen Wandergebiet Nesaksla aus habe sie sich nach Vengedalen aufgemacht, um in einer Hütte zu übernachten. Die Gegend um Nesaksla ist für ihre steilen Anstiege bekannt. In Deutschland müssen Wanderer, die im Wald unterwegs sind, selbst für ihre Sicherheit sorgen. Im Fall eines von einem Baum schwer verletzten Wanderers hat jüngst der Bundesgerichtshof (BGH) eine Entscheidung getroffen.

Blick auf das Bergmassiv um den ‚Mannen‘ im norwegischen Rauma. Hier wurde die Leiche einer vermissten Deutschen entdeckt. © Tore Meek/dpa

Mitte Oktober war Amelie dann nicht wie geplant wieder in Oslo aufgetaucht. Wie der norwegische Sender NRK berichtet, haben die Ermittler zunächst mit einer Drohne aus der Luft nach der Vermissten gesucht. Polizeichef Hilde hatte sich zunächst optimistisch gezeigt, die Deutsche noch lebend zu finden.

Retter finden einen Schlafsack, dann entdecken Jäger den Leichnam von Amelie S.

Aufgrund der Ortung ihres Mobiltelefons ging die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass sich die junge Frau nach wie vor in den Bergen aufhalte. „Wir sind sicher, dass sie dort nicht in eine Hütte gegangen ist“, erklärte Hilde damals gegenüber NRK.

An der Suche am Freitag (3. November) hatten sich laut dem norwegischen Sender rund 20 Einsatzkräfte des Roten Kreuzes und der norwegischen Volkshilfe beteiligt. Noch am selben Tag stießen die Ermittler auf einen Schlafsack – er gehörte Amelie. Nur kurze Zeit später fanden Jäger ihren leblosen Körper.

