5-jähriger Junge vermisst: Polizei nennt zwei wichtige Hinweise

Von: Bjarne Kommnick

Die Polizei sucht nach dem fünfjährigen Mathis W. aus Saarbrücken. © Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

Der fünfjährige Mathis gilt seit einem Besuch auf dem Spielplatz als vermisst. Die Suche nach ihm wird insbesondere auf den naheliegenden Fluss ausgeweitet.

Saarbrücken – Mathis W. aus Saarbrücken ist am Montagabend (2. Oktober) spurlos verschwunden. Nun suchen die Einsatzkräfte der Polizei und Berufsfeuerwehr mit einem Großaufgebot nach dem fünfjährigen Jungen, wie die Polizeiinspektion der Stadt in einer Pressemitteilung erklärt. Um 18.30 Uhr habe sich die Spur zu Mathis verlaufen, als er gemeinsam mit seinem Vater auf einem Spielplatz an der Saar unterhalb des Saarbrücker Staatstheaters unterwegs war, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Seitdem gilt der Junge als vermisst.

Mathis W. aus Saarbrücken vermisst – Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Die Polizei forderte auch die Bevölkerung dazu auf, aktiv bei der Suche nach dem kleinen Mathis mitzuwirken und mögliche Hinweise an die leitende Dienststelle zu richten. Dazu hatten die Beamten ein Foto des Jungen veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf sein Verschwinden aufmerksam zu machen.

Mathis W. ist autistisch veranlagt. Die Polizei nennt in diesem Zusammenhang zwei wichtige Hinweise: Der kleine Junge kann nicht sprechen und „läuft vor unbekannten Personen weg“, wie die Polizei in der Mitteilung erklärt.

Für die Suche nach dem Jungen sind am Abend zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr in den Fluss gestiegen und haben das Wasser nach dem Jungen abgetaucht. Mittlerweile hat sich auch die Kriminalpolizei eingeschaltet, wie die Saarbrücker Zeitung berichtet. Ein Seelsorger kümmere sich derweil um den Vater des Jungen. Die Suche wurde laut Polizei aufgrund der Nähe zur Saar auf das Gewässer ausgeweitet.

Polizei sucht nach vermisstem Mathis W.: Er kann nicht sprechen und läuft vor Menschen weg

Die Polizei hat folgende Personenbeschreibung veröffentlicht:

5 Jahre alt, scheinbares Alter 7 Jahre

relativ groß für sein Alter (rund 120 cm)

kurze schwarze Haare

schmale Statur

Bekleidung: kurze schwarze Hose, hellgrauer Pullover mit einem hellgrünen und einem hellblauen Ärmel

barfuß unterwegs

Mathis ist autistisch veranlagt, er kann nicht sprechen und läuft vor unbekannten Personen weg

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens habe der Junge eine kurze schwarze Hose und einen hellgrauen Pullover mit einem hellgrünen und einem hellblauen Ärmel getragen. Die Polizei weist dabei auch darauf hin, dass die Kleidung auf dem Fahndungsfoto dementsprechend nicht der entspricht, die der Junge zuletzt angehabt habe.

