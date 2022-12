Vermissten-Fall Scarlett aus NRW: Ergebnis von Spuren-Analyse liegt vor

Von: Simon Stock

Scarlett S. aus Bad Lippspringe wird seit mehr als zwei Jahren vermisst. Im Sommer wurde eine Sonnenbrille gefunden. Nun liegt das Ergebnis der Spuren-Analyse vor.

Bad Lippspringe - Wo ist Scarlett S.? Seit September 2020 wird die junge Frau aus Bad Lippspringe im Kreis Paderborn (NRW) vermisst. Die damals 26-Jährige verschwand auf einer Wandertour im südlichen Schwarzwald spurlos. Im Sommer dieses Jahres keimte Hoffnung auf, nachdem eine Sonnenbrille gefunden worden war.

Nun liegt das Ergebnis der kriminaltechnischen Untersuchung vor, berichtet wa.de. Es ist ein Rückschlag für ihre Familie und all jene, die seit mehr als zwei Jahren nach Scarlett S. suchen und Gewissheit über ihr Schicksal haben wollen. An der im Sommer gefundenen Brille gebe es keine ausreichenden DNA-Spuren, teilte die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen am Montag (19. Dezember) mit. „Möglicherweise wurde ehemals vorhandenes menschliches DNA-Material durch mikrobielle oder Witterungseinflüsse beseitigt“, hieß es in einer Mitteilung.

Die 26-Jährige ist am 10. September 2020 verschwunden. An diesem Tag war sie in Todtmoos, etwa 30 Kilometer südöstlich von Freiburg, zur letzten Etappe des Schluchtensteigs aufgebrochen. Bilder aus einer Überwachungskamera, die die Polizei in ihrem Fahndungsportal veröffentlichte, zeigen, dass Scarlett am Morgen noch in einem Edeka-Supermarkt einkaufte. Es sind die letzten Aufnahmen von der jungen Frau. Am Ziel des Wanderwegs in Wehr kam sie nie an.

Scarlett S. aus Bad Lippspringe wird seit September 2020 vermisst. Dieses Bild entstand einen Tag vor ihrem Verschwinden im Schwarzwald. © Polizei Baden-Württemberg

Was mit Scarlett geschehen ist, ist ungewiss. Sie könnte in dem steilen und unwegsamen Waldgebiet verunglückt sein. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es bisher nicht. Auch die Ausstrahlung der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... Vermisst“ zum Fall Scarlett brachte keine heiße Spur, obwohl unmittelbar danach mehr als 140 Hinweise zur Vermissten aus Bad Lippspringe eingingen.

Vermissten-Fall Scarlett aus NRW: Keine neuen Erkenntnisse

Die Polizei startete nach dem Fund der Sonnenbrille im September 2022 eine weitere Suchaktion. Das Modell sei höchstwahrscheinlich mit der Brille identisch, die die Frau auf ihrer Tour trug, wie die Ermittler berichteten.

Im Oktober war die Polizei nach Meldungen zu Knochenfunden drei Mal im Schluchtensteig gewesen. Es handelte sich jedoch um Tierknochen. „Neue Erkenntnisse oder Ermittlungsansätze auf den Verbleib der Vermissten gibt es derzeit nicht“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (mit dpa)