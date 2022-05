Durchbruch im Fall Maddie McCann? Ermittler bestätigen neue Beweise – offenbar Schlafanzug-Fasern entdeckt

Von: Jennifer Lanzinger

Wird seit 2007 vermisst: Maddie McCann verschwand in Portugal spurlos. (Archivbild) © Real Madrid Tv/dpa

Noch immer fehlt von Maddie McCann jede Spur, nun konnten Ermittler offenbar neue Beweise im Van des Verdächtigen aus Deutschland finden.

Praia da Luz - Das Verschwinden der kleinen Maddie jährt sich in diesem Jahr zum 15. Mal, noch immer fehlt von dem kleinen Mädchen aus Großbritannien jede Spur. Unter Verdacht steht seit zwei Jahren ein Mann aus Deutschland. Zum Jahrestag des Verschwindens äußerte sich nun offenbar Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig im portugiesischen TV. Wolters äußerte sich auch zu einer Spur, die möglicherweise den Durchbruch in dem Fall bringen könnte.

Zahlreiche Ermittler versuchen seit Jahren das Verschwinden der kleinen Maddie McCann aufzuklären. Beamte aus Großbritannien, Portugal und seit zwei Jahren auch aus Deutschland beschäftigen sich mit dem Verbrechen an dem kleinen Mädchen. Kann dem 45-jährigen Verdächtigen aus Deutschland eine Beteiligung nachgewiesen werden? Nun äußerte sich offenbar Staatsanwalt Hans Christian Wolters im portugiesischen TV. Wie die britische Sun berichtet, soll Wolters anlässlich des 15. Jahrestags im portugiesischen Fernsehen gesprochen haben.

Vermisste Maddie McCann: Staatsanwaltschaft äußert sich – offenbar neue Beweise

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Brief Schlagzeilen gemacht. Er soll von dem 45 Jahre alten, aktuell inhaftierten Deutschen geschrieben worden sein. Darin beteuert Christian B. „fast nichts“ getan zu haben. Vor zwei Jahren, im Juni 2020, erklärte die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend, dass ein Deutscher in den mysteriösen Kriminalfall verwickelt sein könnte. Eine mögliche Beteiligung von Christian B. am Verbrechen an der kleinen Maddie McCann wird seitdem geprüft. Doch wann folgt der Durchbruch? Kann das Verschwinden der kleinen Maddie doch noch geklärt werden?

Wie die britische Sun berichtet, soll es Ermittlern gelungen sein, neue Spuren im Wohnmobil des 45-Jährigen zu entdecken. Bei diesen Spuren soll es sich den Informationen zufolge um Fasern des Schlafanzugs handeln, den die kleine Maddie zum Zeitpunkt ihres Verschwindens getragen hatte. Die Sun zitiert auch Hans Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Demnach habe Wolters im portugiesischen TV bestätigt, dass neue Beweise im Fall Maddie McCann ermittelt werden konnten.

Maddie McCann: Staatsanwalt aus Deutschland äußert sich im TV – Ermittler finden offenbar Fasern

Demnach sei Wolters in dem Gespräch auf die möglichen neuen Beweise angesprochen worden. Daraufhin habe der Staatsanwalt geantwortet: „Es sind keine forensischen Beweise, sondern Beweise, und aufgrund unserer Beweise sind wir sicher, dass er der Mörder von Madeleine McCann ist. Wir sind sicher, dass er Madeleine getötet hat.“ In dem TV-Gespräch sei Wolters explizit darauf angesprochen worden, ob in dem Wohnmobil des 45-Jährigen aus Deutschland etwas gefunden worden sei, das der kleinen Maddie McCann gehört habe. Wie die Sun weiter berichtet, soll Wolters daraufhin gesagt haben, dass Einzelheiten zu den Ermittlungen nicht preisgegeben werden könnten. Der Staatsanwalt aus Braunschweig habe weiter gesagt: „Ich möchte es nicht leugnen“. Später habe Wolters dann noch angefügt, „weil der Verdächtige noch nicht informiert wurde“.

Für den 45-jährigen Verdächtigen aus Deutschland gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ob dem mehrfach vorbestraften Mann eine Beteiligung am Verbrechen von Maddie McCann nachgewiesen werden kann, bleibt weiterhin unklar.