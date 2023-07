Vermisste „Maffy“ aus Berlin: Instagram-Suche geht viral – Polizei veröffentlicht Details

Von: Jennifer Lanzinger

Die Polizei sucht aktuell nach der jungen Frau. © Privat/Instagram

Die Polizei sucht mit einer Beschreibung und einem Foto nach Maria Fernanda aus Berlin. Über Instagram geht die Suche nach „Maffy“ viral.

Berlin - Bereits seit einer Woche fehlt von einer jungen Frau aus Berlin jede Spur. Die Polizei Berlin informiert in einer Mitteilung über das Verschwinden der 24-Jährigen. Demnach handelt es sich bei der Vermissten um Maria Fernanda Sanchez Castaneda aus Treptow-Köpenick. Sie habe am Samstag, den 22. Juli 2023 ihre Wohnung im Büchnerweg verlassen. Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von der jungen Frau. Mit einem Foto sucht die Polizei nun nach der Vermissten.

Wie die Polizei in der Mitteilung erklärt, gebe es Hinweise darauf, dass sich die 24-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Die vermisste Maria Fernanda ist 150 bis 155cm groß, hat eine schlanke Figur und langes dunkles Haar. Die Polizei fragt mögliche Zeugen: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Wer hat die Vermisste seit ihrem Verschwinden am 22. Juli 2023 gesehen?

Nicht nur die Polizei sucht aktuell nach der jungen Frau. Auch Angehörige erhoffen sich eine Spur in dem Vermisstenfall. Über die Instagram-Seite „Find_Maffy_Berlin“ wird nach der 24-Jährigen gesucht. Tausende Personen folgen der virtuellen Suche mittlerweile (Rund 11.000 Personen, Stand Samstag 29. Juli), unzählige Male wurden die Suchaufrufe nach Maria Fernanda bereits verbreitet. Wie dort unter anderem auf Suchplakaten erklärt wird, hört die junge Frau auch auf ihren Spitznamen „Maffy“. Auch eine Suchaktion für Samstag sei unter anderem geplant.

Vermisste Maria Fernanda aus Berlin: Wer kann Hinweise zum Vermisstenfall machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten nutzen Sie bitte jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache.

