Vermisstes Mädchen (18) liegt tot in Kleingarten – Polizei geht von Gewalt-Verbrechen aus

Von: Moritz Bletzinger

Schrecklicher Fund in einer Gartenlaube. Die vermisste 18-Jährige aus Pasewalk ist tot. Nur hundert Meter von ihrer WG entfernt, fand die Polizei ihre Leiche.

Pasewalk – Schlimmer Verdacht im beschaulichen Pasewalk in Vorpommern-Greifswald. Am Nikolausabend verließ eine 18-Jährige gegen 18.30 Uhr ihre WG in der Fröbelstraße. Das war das letzte Mal, dass sie lebend gesehen wurde.

Polizei findet Leiche von Mädchen (18) in Kleingartenanlage in Pasewalk

Am Donnerstag (7. Dezember) gegen 19.30 Uhr fanden Revierbeamte dann ihre Leiche in einer Gartenlaube im Bereich Stettiner Chausse, teilt die Polizei mit. Am Abend hatte die Kripo begonnen, mit Spürhunden nach dem „eingeschränkt orientierten“ Mädchen zu suchen.

Die Kleingartenanlage an der B104, in der die Leiche im Freien lag, ist nur wenige hundert Meter von ihrer Wohnunterkunft entfernt. Das Mädchen galt nicht als Dauerausreißerin, schreibt der Nordkurier.

Vermutlich ein Gewaltdelikt: Kripo ermittelt nach Leichenfund in Pasewalk

Der Bereich um den Fundort ist jetzt großräumig abgesperrt. Ermittlungen und Spurensicherung laufen. Weitere Details will die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen momentan nicht öffentlich machen.

Ein Sprecher verrät der Bild allerdings: „Im Moment geht die Polizei von einem mutmaßlichen Gewaltdelikt aus, ermittelt aber in alle Richtungen.“

Wer hat etwas Verdächtiges in der Gartenlaube gesehen? Polizei bittet um Hilfe

Und bei den Ermittlungen bittet die Polizei um Hilfe. Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Opfers in den vergangenen 24 Stunden geben kann oder im Bereich der Gartenlaube auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten sich unter 0395 / 55822224 zu melden. Oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

