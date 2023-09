„Es ist noch genug da“: Lotto-Millionär Chico packt über sein aktuelles Vermögen aus

Von: Felina Wellner

Gewinnchance 1:140 Millionen – doch Chico konnte sich vor einem Jahr zu den glücklichen Lotto-Gewinnern zählen. Nun zieht der Millionär Bilanz.

Dortmund – Kürsat Y., auch als Chico bekannt, hat sein erstes Jahr als Millionär hinter sich gebracht – geprägt von viel Ruhm und einer neuen Liebe, aber auch von falschen Freunden und Neid. Im September 2022 räumte er 10 Millionen Euro im Lotto ab. Seine neue Glückszahl ist seither siebenstellig – Losnummer: 6429375.

Millionär durch Lottospielen – so sehr hat das Vermögen das Leben von Chico verändert

Einen nicht unerheblichen Teil seines Lotto-Gewinns hat er bereits verprasst, zeigt der Gang zum Steuerberater vor laufender Kamera, über den Merkur.de berichtet. Wie viel mittlerweile noch übrig ist, möchte er nicht sagen. „Aber keine Sorge: Es ist noch genug da“, stellt er gegenüber der Bild klar. Mehr als die Hälfte des Gewinns habe er in Immobilien investiert. Das Leben in Saus und Braus darf aber dabei nicht zu kurz kommen. Dazu zählen luxuriöse Einkäufe wie sein 750.000 Euro teurer Ferrari und seine „superteuren Jacken“. In Sachen Kleidung habe er übertrieben, gibt er im Interview zu. Er versuche, ein Teil davon zu versteigern.

„Dass ich dort eine so große Aufmerksamkeit bekomme, macht mich stolz.“ Chico teilt sein Leben als Millionär mit der Öffentlichkeit. © Rolf Vennenbernd/dpa

Und auch in Sachen Liebe ging es bergauf: In den ersten Monaten nach seinem Gewinn tummelten sich noch Bekundungen seiner Partnersuche in den Medien – doch damit ist nun Schluss. Chico hat sein Glück in der Oberkommissarin Candice von der Dortmunder Polizei gefunden. Und das, obwohl er selbst auf eine kriminelle Vergangenheit zurückblickt. „Ich habe immer wieder mit Kollegen ältere Frauen und Männer am Bankautomaten abgezogen“, offenbart er in einem YouTube-Video. Auf Instagram fasst er seine Lotto-Aufwärtsspirale zusammen: „Vor 1,5 Jahren Knast – jetzt im Infinity-Pool auf Dubai.“

Nächstes Ziel: Penthouse im Süden von Dortmund

Noch wohnt Chico bei seinen Eltern. Vor einem halben Jahr bestätigte er gegenüber der Süddeutschen Zeitung, damit zufrieden zu sein: „Die sind sowieso nur ein halbes Jahr hier, ein halbes Jahr in der Türkei. Und die Preise für Häuser in Dortmund sind gerade zu hoch.“ Doch mittlerweile wurde der Stadtteil zum Problem – in der Nordstadt möchte Chico nicht länger als nötig bleiben und schaut sich laut Bild-Informationen derzeit am Phönixsee um. Alte „Freunde“ hätten es nur auf sein Geld abgesehen. Zu ihnen möchte er durch eine neue Bleibe Abstand gewinnen.

„Ich bin Vollzeit-Millionär“: Chico hat vor allem einen „Beruf

Er glaube nicht, jemals noch arbeiten gehen zu müssen und dennoch: „Jetzt bin ich ein Business-Man geworden“, sagt er im Bild-Interview. Er habe mehrere Holdings gegründet und auch Lotto spiele er noch weiter. In erster Linie ist er aber einfach „Vollzeit-Millionär“, wie er im Instagram-Video in seinem pompösen Sportwagen zur Schau stellt.

Die Reaktionen auf den Umgang mit seinen Millionen sind sehr gespalten. „Ich feier dich so, du bist der beste“, kommentierte ein User. Ein anderer entgegnete: „Nichts im Leben geleistet. Also viel Scheiße reden.“ Neid und Anerkennung – zum öffentlichen Leben gehöre beides dazu, bekennt Chico gegenüber Focus. Nicht nur bezogen auf ihn selbst, auch gegenüber seiner Familie komme es häufig zu Beleidigungen. Diese zu ignorieren, sei die beste Strategie, auch wenn ihm das nicht immer gelinge.