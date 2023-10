Bahn-Chaos auf Sylt: Kaputte Weiche durchkreuzt Pläne zahlreicher Urlauber

Von: Helmi Krappitz

Teilen

Keine entspannte Reise in den Urlaub: Eine kaputte Weiche sorgte für eine stundenlange Sperrung – und Zugausfälle nach und von Sylt.

Keitum – Ob verlängertes Wochenende oder Herbstferien – viele planten an diesem Wochenende einen kleinen Urlaub. Wie immer beliebt: Sylt. Doch statt einer entspannten Anreise oder Abreise wurden die Zugreisenden auf eine Geduldsprobe gestellt. Grund: Eine Störung an einer zentralen Weiche.

Störung an Weiche: Zugausfälle zwischen Westerland und Morsum

Am Samstag kam es wegen Reparaturarbeiten an einer Weiche zwischen Westerland und Morsum zu Zugausfällen. Das gab auch die Deutsche Bahn erstmals gegen 18:30 auf dem Kurznachrichtendienst X, früher Twitter, bekannt. Für mehrere Stunden fuhren weder von noch zu der Nordseeinsel Züge. Zum Zeitpunkt der DB-Meldung hatten sich viele Reisende anderweitig wieder auf den Heimweg gemacht, berichtete das Hamburger Abendblatt. Laut DB-Angaben wurden Ersatzbusse eingesetzt.

Zahlreiche Menschen strandeten an einem kleinen Bahnhof auf Sylt. Grund: Weichenreparatur. © picture alliance/dpa | Daniel Bockwoldt

Reparaturarbeiten: Zahlreiche Menschen stranden in Keitum

Wer aus Hamburg angereist kam, sollte den Folgezug nehmen – so schnell kam aber keiner. Zahlreiche Menschen strandeten dann in Keitum. Anschließend brachte der Schienenersatzverkehr immer mehr Reisende aus Westerland an den bereits überfüllten Bahnhof. Doch auch da ging es für sie nicht weiter. Die Bahn musste die Sperrung bis nach Morsum und später sogar bis nach Niebüll aufs Festland verlängern, so die Hamburger Morgenpost.

Applaus: Große Freude bei der Einfahrt des ersten Zuges

Schon bald reichte der Platz des Wartebereiches nicht mehr aus. Reisende mussten außerhalb des Bahnhofs des kleinen Keitum warten, berichtete die Zeitung weiter. Nachdem die Reparatur an der Weiche beendet war, gab die Bahn nach 20 Uhr langsam Entwarnung. Die Züge durften zwar fahren, hatten aber reichlich Verspätung.

Bei der Einfahrt des ersten Zuges in Keitum um 20:31 Uhr seien die Menschen sichtlich erleichtert gewesen, berichtete das Hamburger Abendblatt. Viele der Zugreisenden hatten bis dato ohne Informationen in dem kleinen Örtchen festgesteckt. Applaus und Freude seien groß gewesen, als die Reise endlich weiterging.

Aber auch die Anreise mit dem Auto verspricht nicht immer eine entspannte Fahrt nach Sylt. (hk)