Urlaub in der Schweiz: Deutsche Züge fahren nur noch bis zur Grenze

Von: Helena Gries

Die Züge der Deutschen Bahn haben oft Verspätung. Das hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in die Schweiz. Reisende müssen jetzt häufiger umsteigen. (Symbolbild) © Martin Schutt/dpa

Weil die Züge der Deutschen Bahn bei Eintreffen in der Schweiz zu häufig Verspätung haben, hat die SBB reagiert. Schweiz-Reisende müssen öfter umsteigen.

Basel – Die Verspätungen der Züge der Deutschen Bahn belasten den Zugverkehr von Deutschland in die Schweiz. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) lassen daher immer weniger ICE der Deutschen Bahn ins Land. Deren Verspätungen hätten „negative Auswirkungen auf die Pünktlichkeit der Züge innerhalb der Schweiz“, erklärt das Unternehmen.

Das Reisen in die Schweiz wird daher für viele Passagiere ungemütlicher. Zahlreiche Züge der Deutschen Bahn fahren nur noch bis Basel. Dort sollen ab sofort noch öfter Ersatzzüge eingesetzt werden als schon vor einem Jahr. Für viele Kunden heißt das, sie müssen zusätzlich in Basel umsteigen.

Deutsche Bahn: Züge fahren nur bis zur Grenze – Reisende müssen auf dem Weg in die Schweiz umsteigen

Nach Angaben der SBB habe es elf Züge gegeben, die aus Deutschland über Basel weiter in die Schweiz fuhren, darunter nach Zürich, Chur oder Interlaken. Zusätzlich fährt ein Zug von Deutschland über Basel durch die Schweiz nach Italien. Nun sind es laut SBB-Webseite noch fünf pro Tag, darunter der Zug bis nach Italien.

Verbleibende durchgehende Verbindungen in die Schweiz

ICE 271 Frankfurt (05:50 Uhr) – Basel SBB (09:06) – Zürich (10:07) – Chur

ICE 3 Karlsruhe (05:56 Uhr) – Basel (08:06) – Zürich

EC 9 Hamburg-Altona (6:27 Uhr) – Basel SBB (16:06) – Zürich

EC 151 Frankfurt (08:06 Uhr) – Basel SBB (10:03) – Luzern (12:18) – Mailand

ICE 79 Berlin (13:26 Uhr) – Basel SBB (21:06) – Zürich

Bei den anderen Verbindungen müssen Passagiere nun zusätzlich in Basel umsteigen. Der Grund sind nach Angaben von SBB und DB Verspätungen. Die Situation hatte sich demnach wegen eines Brückenschadens bei Frankfurt, der durch einen Lastwagen verursacht worden ist, zugespitzt. Eine Strecke sei deshalb gesperrt und Züge müssten umgeleitet werden. Anfang August hatte die Deutsche Bahn mitgeteilt, dass die Reparatur in Frankfurt voraussichtlich zwei Monate dauern werde.

Zugverkehr in Basel: Häufige Verspätungen sorgen für vermehrtes Umsteigen

Betroffen sind vor allem Reisende, die aus Deutschland in die Schweiz fahren. In umgekehrter Richtung verkehren bis auf einen weiterhin alle Züge durchgehend. Das funktioniert, weil DB-Züge, die in Basel stoppen, auf einer späteren Verbindung eingesetzt werden und dann auf dem Rückweg durchfahren können. Die Deutsche Bahn drückte am Montag ihr „Bedauern für die betriebliche Situation im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen der Schweiz und Deutschland“ aus.

Das Problem ist bereits seit vergangenem Jahr bekannt. Häufige Verspätungen der Züge der Deutschen Bahn haben zu vermehrten Umstiegen in Basel geführt. Um in der Schweiz pünktliche Verbindungen auch für Schweizer Kunden anzubieten, haben die SBB deshalb ICEs, die mit 15 Minuten oder mehr Verspätung eintrafen, gestoppt und ersetzt. Die ICEs blieben dann in Basel und wurden bereits als Ersatz eingesetzt, wenn ein späterer DB-Zug auch größere Verspätung hatte. (hg/dpa)