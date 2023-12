„Tu das nicht“: Meteorologin verrät, warum Sie keine Eiszapfen vom Dach verzehren sollten

Von: Julian Mayr

Eiszapfen schauen verlockend aus, sollten aber nicht als Snack dienen. © Westend61/Gustafsson/Imago

Eiszapfen schauen zwar schön aus, sollten aber nicht zum Speiseplan eines Menschen gehören. Eine US-amerikanische Wetterexpertin bringt es auf den Punkt.

Battle Creek/Michigan – Der Winter hatte Deutschland mit kräftigem Schneefall Anfang Dezember zwar fest im Griff. Wenige Tage später setzte bereits Tauwetter ein. Der Schnee auf Straßen, Bäumen und Dächern schmolz bei milden Temperaturen rasch dahin. Wenn das Thermometer aber wieder unter null Grad Celsius anzeigt, gefriert das Schmelzwasser am Dach gelegentlich zu Eiszapfen. Nicht nur Kinder können der Versuchung oft kaum widerstehen, von den gefrorenen Formationen zu kosten. Eine US-amerikanische Meteorologin zeigt sich davon allerdings überhaupt nicht begeistert.

Meteorologin stellt klar: Esst keine Eiszapfen

Katie Nickolaou, eine Wetterexpertin aus Battle Creek, Michigan, appellierte eindringlich in einem Video auf TikTok: „Bitte tu das nicht“. Sie reagierte damit auf eine Frau, die sich beim Verzehr eines Eiszapfens filmte. In dem Video erläutert Nickolaou, wie Eiszapfen durch abfließendes und schließlich gefrierendes Schmelzwasser an Dächern entstehen.

„Weißt du, was sich noch auf deinem Dach befindet?“, stellt die Meteorologin die Frage an die Zuschauer. „Vogelkacke. Eine Menge davon. Und das Wasser nimmt sie auf und friert sie im Eis ein. Du isst also Kacke“, lautet ihre direkte Antwort. Innerhalb weniger Stunden wurde das Video 2021 millionenfach angesehen. Gegenüber der Zeitung Battle Creek Enquirer erklärte Nickolaou, sie habe die Menschen darüber informieren wollen, was in den Eiszapfen enthalten ist. Zuvor hatte sie zahlreiche Videos gesehen, in denen Eiszapfen gegessen wurden.

Eiszapfen enthalten jede Menge Schmutz

Nickolaou erläutert in später veröffentlichten TikTok-Videos, welche Verunreinigungen zudem in Eiszapfen und Schnee vorhanden sein können. Dazu gehören Rückstände von toten Tieren, Schmutz und Staub, Insekten, Mikroorganismen und Krankheitserreger. Das deutsche Umweltbundesamt warnte ebenfalls bereits vor dem Konsum von Schnee und Regenwasser. Selbst in abgelegenen und unberührten Gebieten können in gefrorenem Wasser Spuren menschlicher Produkte, wie Mikroplastik gefunden werden, wie eine Studie zeigte.

