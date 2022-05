Frau freut sich über 40-Millionen-Gewinn im Lotto – zehn Minuten später folgt die große Ernüchterung

Von: Momir Takac

Teilen

Eine Frau in Großbritannien dachte, dass sie den Jackpot bei der EuroMillions-Lotterie geknackt hat (Symbolbild). © Nigel Kirby/LOOP IMAGES / imago images

Eine Frau aus Großbritannien glaubt, einen Millionen-Jackpot beim Lotto geknackt zu haben. Doch bei der Überprüfung der Gewinnzahlen folgt die Enttäuschung.

London - Wer träumt nicht davon? Einmal im Leben der große Glückspilz sein und den prall gefüllten Lotto-Jackpot abräumen. Es muss ja nicht gleich so sein, wie bei einem Mann in den USA, der gleich viermal in einer Lotterie gewann. Aber wenigstens einmal. Für eine Frau in Großbritannien ist dieser Traum wahr geworden. Doch nur für eine kurze Weile, denn dann stellte sich der Gewinn als Irrtum heraus.

Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich in einem Stadtteil im Norden von London. Margaret De Micheli kaufte sich am 29. März für fünf britische Pfund (knapp sechs Euro) ein EuroMillions-Los. Im Jackpot: 34 Millionen Pfund! Erst knapp vier Wochen später schaffte sie es, die Zahlen zu überprüfen, schreibt das britische Boulevardblatt Sun.

Lotto: Freude über Gewinn währt nur wenige Minuten – „enttäuscht und fassungslos“

Also ging die 72-Jährige zum örtlichen Postamt. Dort überreichte ihr der Beamte einen Zettel. Darauf stand, dass sie gewonnen hatte. De Micheli konnte es nicht fassen. Bevor sie bei der Lotterie anrufen sollte, riet ihr der Postbeamte, sollte sie die Zahlen im nahe gelegenen Supermarkt noch einmal überprüfen lassen.

De Micheli eilte zum nahe gelegenen Tesco-Markt und ließ die Gewinnzahlen checken. Dann folgte die Ernüchterung. Das Personal teilte ihr mit, dass sie nicht die richtigen Zahlen hat. Ein Anruf bei der Lotterie bestätigte die Enttäuschung. Zwischen Glück und Pech lagen gerade einmal zehn Minuten. „Ich war enttäuscht und fassungslos“, sagte De Micheli über die offensichtliche Verwechslung. Mehr Glück beim Lotto hatten hingegen zwei Menschen aus Wales.

Irrtum beim Lotto: Frau wollte gewinnen, damit ihr 78 Jahre alter Ehemann endlich in Rente gehen kann

Dabei hätte es mit der 72-Jährigen nicht die falsche getroffen. Als sie das Los gekauft hatte, habe sie gar nicht an einen Millionengewinn gedacht. „Vielleicht an 25.000 Pfund oder so“, schilderte sie der Sun. „Ich wollte nur genug, um meinen Mann anzurufen und ihm zu sagen, dass er nach Hause kommen soll, damit er sich von der Arbeit zurückziehen kann.“

Ihr Mann, mit dem sie seit 54 Jahren verheiratet ist, hätte vor 13 Jahren in Rente gehen können. Doch weil die Miete und Nebenkosten so hoch sind, muss er immer noch arbeiten. Er ist Verkehrspolizist und geht um 5.15 Uhr am Morgen aus dem Haus und kommt gegen 16.45 Uhr zurück – mit fast 79 Jahren. Erst vor Kurzem machte ein Österreicher einen verhängnisvollen Fehler beim Lotto. (mt)