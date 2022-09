Was gilt denn hier? Berliner spottet über verwirrende Installation bei der Bahn

Von: Anna Lorenz

Auf dem Bahnhof Berlin-Charlottenburg treibt die „Zeichensetzung“ wunderliche Blüten. Wo der Sinn der verwirrenden Regelungen liegt, darüber lässt sich trefflich streiten.

Berlin – Ein gelbes Quadrat, ein Aschenbecher und ein bedrucktes Schild. Diese Dinge finden sich auf dem Bahnsteig der S-Bahn an der Haltestelle Berlin-Charlottenburg. Die Kombination, in der sie stehen, ist allerdings, wie ein Twitter-User nun bemerkt, äußerst verwirrend und lässt den Besucher prima facie mit der Frage allein: Was gilt denn nun hier?

Berlin: Bahnhof verwirrt mit widersprüchlicher Installation – „Welchen Sinn macht das?“

Verwirrende oder doppeldeutige Schilder und Aushänge gibt es zuhauf. Supermarkt Rewe warb mit zweifelhaften Formulierungen an der Metzgereitheke und auch Discounter Lidl hat die ein oder andere Bekanntmachung offenbar nicht gut durchdacht. Von der Deutschen Bahn als Privatunternehmen in 100 Prozent staatlichem Besitz würde man eventuell erwarten, dass – schon allein aus Spargründen – etwaige Installationen doppelt und dreifach auf ihren Nutzen und die Effektivität geprüft würden.

Die Kombination an Hinweisen, die allerdings in Berlin zu finden ist, legt anderes nahe. Dort bemerkte ein Mann auf dem Bahnsteig nämlich eine widersprüchliche Anhäufung von Regelungen, die ihn nach dem Sinn fragen ließen, den die Anordnungen verfolgen. Oder anders gesprochen: Was gilt hier denn nun?

Berliner Bahnhof: Gelbes Quadrat, Aschenbecher und ein Schild – Was gilt denn hier?

Ein gelbes Quadrat ziert den Boden, darin steht ein fest installierter Aschenbecher. So weit, so gut, möchte man denken. Allem Anschein nach handelt es sich um einen Raucherbereich auf dem Bahnsteig. Die Deutsche Bahn, die im Rahmen des Angebots des Neun-Euro-Tickets große Kritik der Gewerkschaften einstecken musste, versucht durch dieses Prozedere schon seit längerem, die rauchenden Passagiere beim Warten auf den Zug auf einer Stelle zu konzentrieren.

Was die Berliner Installation den Bahnsteigbesuchern allerdings sagen will, scheint recht unverständlich, beachtet man das Schild über dem Aschenbecher. Hier heißt es: „Zur Verbesserung der Sauberkeit und aus Rücksichtnahme auf Nichtraucher ist das Rauchen auf dem gesamten Bahnhof nicht gestattet.“ Während in München das Zuwiderhandeln hinsichtlich des Rauchverbots einen 27-Jährigen teuer zustehen kam, hat der Twitterer aus Berlin ein anderes Problem. Das Schild ergebe, so die Schlussfolgerung des Mannes, der den Schnappschuss gemacht hat, schließlich, dass auf dem kompletten Bahnsteig, sprich inklusive des Bereichs innerhalb des gelben Kastens, das Rauchen verboten sei – und der Aschenbecher folglich sinnlos. Haarspalterisch?

Vielleicht, denn wer weiterliest, stößt auf die Bitte, „die gekennzeichneten Raucherbereiche“ zu nutzen. Dem klaren Menschenverstand ergibt sich trotz der unglücklichen Formulierung das Regel-Ausnahme-Verhältnis der abgedruckten Anordnung. Wieso der Hinweis, der Bahnhof sei generell rauchfrei zu halten, allerdings ausgerechnet inmitten des Raucherquadrats platziert wurde, ist, genau wie die Schwierigkeit, dass der Qualm eben nicht an der Bodenmarkierung Halt macht, jedoch eine andere Frage. (askl)