„Paket in die Türklinke gesteckt“: Paketbote sperrt Kunden im eigenen Haus ein - schockierte Reaktionen

Von: Raffaela Maas

Ein Paketbote lieferte ein Päckchen ohne die nötige Berücksichtigung der Lage am Ablageort - Die Nachbarin der Empfänger postet ihre verzwickte Situation auf Twitter.

München - Es gehört inzwischen zum Alltag dazu, den Einkauf im Internet zu tätigen und aufgrund der hohen Nachfrage im Onlinehandel, haben Paketboten richtig viel zu tun. So kommen auch ab und zu kleinere und größere Paket-Pannen vor. Eine Twitter*-Userin befand sich deshalb trotz scheinbar gewöhnlichem Ablageort in einer ungewöhnlich verzwickten Lage.

Paket-Fails auf Twitter gesucht

Ein User postete auf Twitter ein Foto von seinem Paket, dass ein Zusteller in den viel zu kleinen Briefschlitz seines Postkastens geschoben hatte, wodurch das Päckchen sichtlich deformiert angenommen werden musste. In seinem Beitrag fragte der Nutzer anschließend seine Follower nach weiteren Geschichten und Fotos zu Paket-Fails von DHL, Hermes, UPS und Co.

Paketzusteller sperrt aus Versehen Nachbarn der Empfänger ein

Als Antwort auf seinen Aufruf schreibt eine Twitter-Nutzerin: „Unser Paketbote hat das Paket vom Nachbarn in die Türklinke gesteckt und uns somit im Haus eingesperrt“. Die Betroffene teilte zudem ein Video, in dem deutlich zu sehen ist, dass ein großes Paket vor der Haustür das Herunterdrücken der Türklinke verhinderte.

Unter dem Post fanden sich schnell amüsierte bis schockierte Reaktionen der anderen Nutzer. „Bin ich gemein, das lustig zu finden?“, fragt einer und fügt noch als Kritik an den Paketboten hinzu: „Oh Mann ey, muss man doch mal nachdenken“. Ein anderer kommentiert schlicht: „Nice“, mit einem verlegenen Emoticon.

Twitter-Nutzer amüsiert: „Das nenne ich mal einen geilen Grund nicht zur Arbeit zu erscheinen“

Der ursprüngliche Ersteller des Beitrags antwortete auch auf das Video mit der Paket-Panne: „what the f????“, schrieb er, offensichtlich schockiert. Eine weitere Nutzerin wusste sofort das Beste aus der Situation zu machen: „Das nenne ich mal einen geilen Grund nicht zur Arbeit zu erscheinen“, gefolgt von einem lachenden Emoji.

Wie lange das Paket so vor der Haustür der Betroffenen stand und wie sie aus dieser misslichen Lage herausgekommen sind, ist nicht bekannt. Es ist jedoch zu vermuten, dass wenigstens das Paket den richtigen Empfänger erreicht haben wird.

Einen ähnlich unpassenden Ablageort hat ein Paketbote von Hermes gewählt. Auch diese Paket-Panne hat der Empfänger auf Twitter geteilt.