Bär am Gardasee in Italien: Video zeigt ihn in Wohngebiet - Anwohner wählen Notruf

Von: Lea Seitz

Eigentlich sind Braunbären friedlich und meiden Menschen. In Italien wurden nun gleich mehrere Sichtungen gemeldet, unter anderem am Gardasee.

Cavizzana – Nur drei Kilometer liegen zwischen Cavizzana und Caldes – dem Ort, der am 5. April traurige Berühmtheit erlangte, weil dort eine Bärin den 26-jährigen Jogger Andrea Papi tötete. In Cavizzana wurde nun am Samstagabend (10. Juni) erneut ein Bär gesehen: Er suchte verschiedene Häuser auf und versuchte, einen extra vor Bären gesicherten Kompost-Container zu plündern.

Zwei Generationen Bär treffen auf zwei Generationen Mensch: Muttertier und Nachkommen gesehen

Bevor sich das Tier an den Containern zu schaffen machte, hatte es ein Autofahrer auf der Heimfahrt gesehen. Er vertrieb es daraufhin mit dem Aufblendlichtern des Scheinwerfers, wie die Tageszeitung Alto Adige berichtete Er habe große Angst gehabt, sagte der Mann gegenüber der Zeitung. Als er das Aufblendlicht einschaltete, flüchtete der Bär.

Kurz darauf sah die Mutter des Mannes, nachdem sie von ihrem Sohn gewarnt wurde, einen flüchtenden Bären von ihrem Balkon aus. Bei dem Tier handelte es sich um einen zweiten Bären, vermutlich um das Muttertier des ersten. Einer der beiden konnte später bei dem Versuch, einen gesicherten Kompost-Container zu knacken, fotografiert werden.

Zweite Bären-Sichtung in Italien in vier Tagen: Meister Petz durchquert Stadtzentrum in frühen Morgenstunden

Nach dem Vorfall am Samstagabend ereignete sich ein nächster gerade einmal vier Tage später: Am Dienstagmorgen (13. Juni) wurden Forstbeamte alarmiert, weil ein Bär quer durch die Stadt Arco im Trentino nahe des Gardasees wanderte – laut ersten Berichten, um in die Berge zu gelangen. Zuerst wurde er hierbei von einem Autofahrer gefilmt: Devid Moranduzzo veröffentlichte das Video auf seinem Facebook-Account.

Der im Regionalrat Trentino-Südtirol für die rechtspopulistische Partei Lega Salvini Trentino tätige Politiker kommentierte: „Bei Arco... der Bär spaziert ruhig durch das Land um sechs Uhr morgens. Wir sind nicht im Gebirge, wir sind nicht im Wald! Vielleicht sind sich einige Tierschützer dieser Situation nicht bewusst!“

In den Kommentaren wird dem Politiker auch Kontra gegeben: „Es gefällt mir nicht, 100 Male hast du einen aufwiegelnden Post gemacht“, schreibt ein Nutzer. Stattdessen solle der Politiker versuchen, die Probleme zu lösen. Ein anderer meint: „Du wirst teuer dafür bezahlt, diese Probleme zu lösen, statt sie mit diesen Videos hochzuschaukeln.“

Naher Kontakt zum Bären in Italien: Einwohner beschreibt das Tier als verängstigt

Der Bär tauchte in den frühen Morgenstunden auf, wie die Provinz Trient berichtete. Vielen Anwohnern hatte der Bär einen Schrecken eingejagt und zahlreiche wählten den Notruf, um über das Tier zu informieren. Das bestätigte die Provinz Trient gegenüber Südtirol News. Der Bär sei auch in Kontakt mit einem Stadtbewohner gekommen. Dieser beschrieb das Tier als verängstigt und nach Fluchtmöglichkeiten suchend. Gerade schließen die Forstbeamten die Ermittlungen vor Ort ab.

Eine Wanderung im Trentino nach Einbruch der Dunkelheit sollte man sich in Zukunft übrigens gut überlegen: Die Trentiner Bergrettung führt nämlich wegen des hohen Risikos eines Raubtierüberfalls keine nächtlichen Einsätze mehr durch.