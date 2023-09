Video aus Italien entsetzt: Hirte prügelt auf Schafe ein – Passanten melden brutalen Vorgang

Ein Hirte in Trentino hat Angaben des Tierschutzverbandes der Region zufolge seine Schafe misshandelt (Symbolbild). © IMAGO/Yurii Rylchuk / Ukrinform

Ein Hirte in Norditalien misshandelte seine Schafe auf brutale Art. Nun ermitteln die Behörden. Tierschützer fordern harte Konsequenzen.

München/Trentino – Aufmerksamen Bürgern in der norditalienischen Provinz Trentino ist es zu verdanken, dass Tierschützer auf einen Hirten aufmerksam wurden. Der hatte Gewalt gegen seine Schafherde walten lassen. Die Tierschützer bekamen ein Video von den Misshandlungen zugespielt, das nun der Beweisführung gegen den Mann dient. Die Tierschutzvereinigung LAV zeigte den Schäfer bei den Behörden an – und fordert höhere Strafen für Tierquälerei in Italien.

Tierschutzverein entlarvt Hirten mit Video – brutale Quälerei von Schafen durch den Schäfer

Die LAV Trentino „griff ein, filmte und prangerte an“, wie die Tierschutzvereinigung am Freitag (15. September) auf Facebook berichtete. Das Video zeigt demnach, wie ein Hirte einem Schaf gewaltsam die Beine auseinanderzieht, um einem Lamm das trinken an den Zitzen zu ermöglichen. Als das Schaf sich gegen die grobe Behandlung wehrt, verdreht ihm der Schäfer brutal den Kopf und versetzt dem Tier Fausthiebe. Auch gegen das Lamm richtet sich die Wut des Hirten, er bearbeitet es ebenfalls mit Schlägen und lässt es am Ende regungslos liegen.

Leider wisse man nicht, ob das Tier verstorben sei, „denn in der Aufregung des Augenblicks näherten sich andere Schafe und versperrten unseren Freiwilligen die Sicht, als ob sie den Gesundheitszustand des Lamms überprüfen wollten“, erklärte Annarita D‘Errico, die nationale Leiterin der LAV-Zentren, wie das italienische Portal Kodami berichtete. Man habe den Vorfall bei den Behörden angezeigt, so D‘Errico weiter.

Misshandlung von Schafen: Italienische Tierschützer fordern härtere Strafen für Tierquälerei

Derart brutale Gewalt am helllichten Tag habe es noch nie gegeben, sagte Simone Stefani, Vizepräsident des LAV-Tierschutzverbandes dem Portal Kodami. „Wir hoffen, dass [der Mann] schnell identifiziert und wegen Misshandlung verurteilt wird“, so Stefani. Auf die dramatischen Ereignisse sei man dank einer Reihe von Berichten von Bürgern aufmerksam geworden, „die angesichts von Gewalt nicht wegschauen, sondern aktiv eingreifen“, so der LAV-Vizepräsident weiter. „Wir brauchen wirklich strengere Strafen für Tierquälerei“, forderte der LAV auf Facebook.

Im Norden Italiens sorgten zuletzt vor allem andere Tiere für Gesprächsstoff: Bären. Jüngst war etwa ein Bär seelenruhig durch das Dorf Dimaro spaziert. Auch das Schicksal einer Braunbärenfamilie aus einem Nationalpark in den Abruzzen sorgte landesweit für Aufsehen. Ein Jäger hatte die Bärenmutter erschossen, zahlreiche Menschen reagierten empört.