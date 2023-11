„Hatte Schaum vor dem Mund“: Hollywood-Star nach Zusammenbruch in Klinik - Sie trank zu viel Wasser

Von: Sophia Lother

Teilen

Eine Wasservergiftung zeigt sich mit spezifischen Warnzeichen. US-Schauspielerin Brooke Shields berichtet von einem schockierenden Erlebnis, bei dem sie diese Symptome hautnah spürte.

New York - Brooke Shields ist dank ihrer Hammer-Erfolge mit den Filmen „Die blaue Lagune“ oder „Pretty Baby“ ein Begriff. Später machte sie außerdem mit Auftritten in Serien wie „Two and a Half Men“ oder „Criminal Intent“ von sich Reden. Noch immer ist der TV-Star viel gefragt. Doch was sie zuletzt in die Schlagzeilen brachte, ist keine neue TV-Produktion, sondern ein dramatischer Zusammenbruch.

Wie Brooke Shields im Interview mit der Glamour verriet, musste sie sogar in eine Klinik gebracht werden. Der Auslöser könnte viele beunruhigen, denn die Schauspielerin hatte offenbar zu viel Wasser getrunken – was folgenschwere Symptome auslösen kann.

TV-Star Brooke Shields bei einem Interview. (Archivfoto) © Everett Collection/Imago

TV-Star bricht plötzlich zusammen: So gefährlich ist es, zu viel Wasser zu trinken

Die 58-jährige Schauspielerin war so in die Vorbereitungen für ihre nächste Show vertieft, dass sie immer mehr Wasser trank. Als sie das Haus verließ, fragten ihre Begleiter, ob es ihr gut gehe. Natürlich, habe sie gedacht, und sich plötzlich gefragt: „Warum hab ich eigentlich mein Haus verlassen?“

Als sie dann das Restaurant L‘Artusi in New York betrat, wurde ihr plötzlich schwarz vor Augen und sie stürzte „mit dem Kopf voran gegen die Wand“, wie sie im Interview erzählt. „Ich hatte Schaum vor dem Mund, war ganz blau und versuchte, meine Zunge zu verschlucken. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einem Krankenwagen bin.“

Später hätten ihr die Ärzte erklärt, sie habe zu wenig Natrium im Blut gehabt. „Ich hatte zu viel Wasser getrunken. Ich überschwemmte meinen Körper und ertränkte mich selbst. Und wenn man nicht genug Natrium im Blut, Urin oder im Körper hat, kann man einen Anfall bekommen“, berichtet sie der Glamour.

Wasser-Vergiftung bei TV-Star? Das sind die Symptome

Im Normalfall scheidet der Körper überschüssiges Wasser über die Nieren aus. Laut Spektrum.de kann der Mensch 800 bis 1000 Milliliter Wasser pro Stunde loswerden. Daher komme eine Wasservergiftung eher selten vor. Doch neben dem „Zu viel“ an Wasser, ist wie auch bei Brooke Shields der damit einhergehende sinkende Natriumgehalt im Blut ein Problem. Laut MSD Manual können dadurch folgende Symptome auftreten:

Zerstreutheit und Lethargie

Erbrechen

Gleichgewichtsprobleme

Verwirrtheit

Krampfanfälle

Um die Ausscheidungskapazität des Körpers für Wasser zu übersteigen, müsste ein junger Erwachsener mit normaler Nierenfunktion regelmäßig mehr als 23 Liter Wasser pro Tag trinken, so das MSD Manual.

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.