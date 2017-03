Vier Tote bei Lawinenunglück in Österreich

Schmirn - Bei einem Lawinenunglück in Österreich sind vier Skibergsteiger getötet worden, die offenbar aus der Schweiz stammten.

Die Skibergsteiger wurden von einer Lawine in den Tuxer Alpen verschüttet, wie die Nachrichtenagentur APA am Mittwoch unter Berufung auf die Bergrettung berichtete. Nachdem zunächst drei Leichen geborgen wurden, konnte am Abend auch das vierte Opfer nur noch tot geborgen werden, wie der Geschäftsführer der Tiroler Bergrettung, Peter Veider, der APA sagte.

Die Lawine ging laut APA um 12.30 Uhr am 2453 Meter hohen Jochgrubenkopf ab, wo die insgesamt acht Skibergsteiger unterwegs gewesen seien. Die Tourengeher seien von der 700 Meter breiten Lawine erfasst und verschüttet worden.

Das letzte Opfer wurde am Abend laut Veider aus zwölf Metern Tiefe geborgen. Die restlichen vier Mitglieder der Gruppe hätten sich selbst befreien können und dann die Rettungskräfte alarmiert. Laut einer Sprecherin der Polizei im Bundesstaat Tirol wurden die Überlebenden mit einem Helikopter evakuiert.

Mit den vier jüngsten Opfern starben in diesem Jahr nach offiziellen Angaben bereits 17 Menschen durch Lawinen in Österreich. Im vergangenen Jahr starben insgesamt 267 Menschen in den österreichischen Alpen, 17 davon bei Lawinenabgängen.

afp

