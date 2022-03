Vietnamese will mehr als 2000 Kilometer zu seiner Frau nach Indien paddeln - weit kommt er nicht

Von: Marcus Giebel

Frühes Ende eines Abenteuers auf dem Meer: Der 37-Jährige (l.) wurde von der thailändischen Marine aufgenommen und wieder zurück an Land gebracht. © Facebook/Royal Thai Navy

Ein Vietnamese hielt es nicht mehr ohne seine Frau aus. Die Distanz von mehr als 2000 Kilometern nahm er per Schlauchboot in Angriff. Doch nach kurzer Strecke endet die Reise abrupt.

München - Um seine große Liebe wiederzusehen, war ihm anscheinend kein Weg zu weit oder zu beschwerlich. Und schon gar nicht zu gefährlich. Doch bevor er auch nur in die Nähe seines Ziels kam, endete die abenteuerliche Reise bereits. Wie die Bangkok Post berichtet, stießen Fischer in thailändischen Gewässern am Mittwoch (23. März) auf ein 2,5 Meter messendes Schlauchboot, in dem ein 37-jähriger Vietnamese verzweifelt in Richtung Indien paddelte.

Als Proviant für die gut 2000 Kilometer lange Überfahrt soll er neben einer beinahe schon komplett geleerten Flasche Wasser zehn Packungen Instantnudeln an Bord gehabt haben. Dazu einen Koffer.



Vietnamese will 2000 Kilometer im Schlauchboot zurücklegen: Kein Visum für Flug nach Indien bekommen

In Mumbai lebe seine indische Frau, erklärte der Mann dem Bericht zufolge, nachdem die Marine seine Reise gestoppt und ihn zurück an Land gebracht hatte. Das Paar hätte vor zwei Jahren geheiratet, sei jedoch infolge der Corona-Pandemie auseinandergerissen worden.

Weil er es ohne sie nicht mehr ausgehalten habe, sei er am 2. März von Ho-Chi-Minh-Stadt aus nach Bangkok geflogen. Von dort wollte der Vietnamese weiter abheben in Richtung Indien, doch er erhielt kein Visum für die Reise.



Aufgeben kam für den Mann aber nicht in Frage. Stattdessen nahm er einen Bus, um nach Phuket zu gelangen. Dort habe der 37-Jährige, dessen Name im Bericht mit Ho Hoang Hung angegeben wird, das Schlauchboot gekauft und am 5. März seine Paddeltour begonnen.



Vietnamese im Schlauchboot auf dem Meer unterwegs: Fischer greifen 37-Jährigen 80 Kilometer vor Thailand auf

Folglich muss er 18 Tage und 18 Nächte allein auf See verbracht haben, ehe der Steuermann des Fischerbootes auf ihn aufmerksam wurde. Als die Marine ihn einsammelte, soll er sich etwa 14 Kilometer vor den Similan-Inseln in der Andamanensee befunden haben. 80 Kilometer entfernt vom thailändischen Festland. Damit er nicht abtreiben konnte, hatten die Fischer das kleine Boot an ihrem festgebunden.



Statt weiter in Richtung Indien ging es für den Vietnamesen anschließend ins Büro des Mu Ko Similan Nationalparks in Phangnga im Südwesten Thailands. Dort sollte ihm weitere Hilfe zuteilwerden. Wirklich geholfen werden kann ihm aber wohl nur, indem er seine Frau wieder in die Arme schließen darf. (mg)

