Erst Aufstieg, dann Sauf-Rekord: Deutscher Fußball-Klub lässt es auf Mallorca krachen

Von: Romina Kunze

Rund 50 Fußballer aus Bonn sind nicht nur frisch gebackene Landesliga-Meister – seit Kurzem sind sie auch die neuen „Bierkönige“ von Mallorca.

Palma de Mallorca – „Wir sind in die Mittelrheinliga aufgestiegen“, sagt Vereinsfunktionär Markus Köppe stellvertretend für die Fußballer des FV Bonn-Endenich 1908 in einem Video auf Facebook. Trotz einer 1:4-Pleite im Saisonfinale krönten die NRW-Kicker ihre Spielzeit mit dem Meistertitel in der Landesliga und dem damit verbunden Aufstieg. Vereinsgeschichte wurde geschrieben: kommende Saison wird der Klub erstmals der Verbandsliga angehören; immerhin der fünfthöchsten Fußballliga Deutschlands.

Und wie feiert man so einen Erfolg in der Fußballwelt gebührend? Natürlich am Ballermann; nicht nur im Profi-Geschäft. Auf der Partymeile von Palma heimst der „FVE“ während der dritten Halbzeit auch prompt den nächsten Titel ein; obgleich einen inoffiziellen. So viel vorweg: Die Bonner Fußballer können sich nun mit Fug und Recht „Bierkönige“ nennen.

Video geht viral: Bonner-Fußballer lassen sich 1000 Biere bringen – und knacken damit einen Rekord

Denn die Vereinsfußballer, die mit einer rund 50 Mann starken Truppe anreisten, ließen es ordentlich krachen. Wie aus dem Facebook-Video des Vereins hervorgeht, krönten die Kicker ihrer Meisterschaftsfeier auf der Baleareninsel mit sage und schreibe 1000 Bieren. „Wir wollten euch zeigen, dass wir nicht nur gut am Ball sind, sondern auch gut am Glas“, sagt der spürbar angeheiterte FVE-Funktionär in die Kamera.

1000 Biere auf einen Streich – ob das ein neuer Rekord auf der als durchaus feuchtfröhlich bekannten Playa ist, sei mal dahingestellt. Aber den Bar-Rekord des Lokals „Bamboleo“, unweit vom berühmten „Bierkönig“, haben die Kicker damit wohl geknackt. Nach eigenen Angaben lag der Höchstsatz vor dem Eintreffen des FV Bonn-Endenich 1908 bei 600 Gläsern aus einem Guss.

Malle ist nur einmal im Jahr: Fußballer lassen sich Meister-Party 2300 Euro kosten

Ob letzten Endes auch jedes der 0,2-Liter Gläser geleert wurde, das im Bamboleo standesgemäß für 2,30 Euro über die Theke geht, wurde von den Fußballern nicht (mehr) dokumentiert. Genügend Zeit, um sich etliche Bierchen hinter die Binde zu kippen, haben sich die Fußballer aber gegeben: Gut gelaunt und mit entsprechendem Aufstiegs-T-Shirt sollen die Sportler laut der Mallorca Zeitung schon um 9 Uhr morgens am Montag (12. Juni) die Sause begonnen haben.

Um die selbstauferlegte Challenge zu bestehen, haben sich die Bonner jedenfalls Hilfe von außen geholt. Denn laut Köppe, sei jeder herzlichst eingeladen, mitzufeiern. Die stolze Rechnung über 2.300 Euro wurde im Übrigen bereitwillig aus der Mannschaftskasse bezahlt. Malle ist schließlich nur einmal im Jahr.

Nicht bei allen gern gesehen: Behörden kämpfen mit schärferen Regeln gegen Sauftourismus auf Mallorca

Dass der eine oder andere dieses Credo allerdings zum Anlass nimmt, um etwas zu tief ins Glas zu schauen, ist nicht neu. Seit Jahren kämpft der balearische Tourismus gegen Sauftouristen und ringt um ein besseres Image. 2022 stellten Behörden daher bereits einen Verhaltenskodex auf, mit Blick auf die diesjährige Saison legten die Zuständigen weitere strikte Regeln nach.

Und trotzdem: Einheimische und Gastronomen klagen schon Anfang Juni 2023, dass der Andrang feierwütiger Besucher „so schlimm, wie nie“ sei. Auch Meldungen über gefährlichen neuen Party-Trends machten in den Medien die Runde und strapazierten die Nerven von Hoteliers und Urlaubern. Wie folgenschwer Ballermann-Exzesse mitunter werden können, zeigte der Fall der „Kegelbrüder“ im Sommer 2022. Was zu schulden kommen, haben sich die 50 Männer vom FV Bonn-Endenich 1908 nicht. Außer womöglich, mit ihren 1000 Bieren etliche Tische im Bamboleo „blockiert“ zu haben. Ein Kavierliersdelikt, dass sich sicherlich verschmerzen lässt. (Romina Kunze)