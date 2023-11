Von München bis Hamburg: Norwegens Kronprinzenpaar auf Deutschland-Tour

Von: Elias Bartl

Teilen

Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit sind auf Deutschland-Tour. Ihr Besuch unterstreicht die engen Beziehungen zwischen Norwegen und Deutschland.

Hamburg – Die Ankunft von Königlichkeiten in Deutschland bringt stets einen Hauch von royalem Glanz mit sich. Ab Montag werden die drei größten Städte des Landes in den Genuss eines solchen Besuches kommen: Der norwegische Thronfolger, Kronprinz Haakon und seine Gattin Kronprinzessin Mette-Marit starten ihre Deutschland-Tour.

Haakon wird vier Tage lang in Begleitung von Regierungsvertretern und einer Wirtschaftsdelegation durch das Land reisen. Ziel ist es, die starken Verbindungen zwischen Deutschland und Norwegen zu würdigen und zu festigen. Die Reise beginnt in München, führt dann nach Hamburg und endet in Berlin, wo auch Kronprinzessin Mette-Marit dazustoßen wird.

Laut der norwegischen Botschafterin Laila Stenseng stehen Wirtschaft, Energie, Schifffahrt, Verteidigung und Kultur im Mittelpunkt der Reise. Der Besuch soll auch dazu dienen, die gemeinsamen Werte von Norwegen und Deutschland, insbesondere in Bezug auf Demokratie, zu betonen.

Norwegens royale Botschafter: Thronfolger Haakon und Mette-Marit auf Deutschlandreise

Haakon, Kronprinz von Norwegen, und Mette-Marit, Kronprinzessin von Norwegen. © Danny Lawson/DPA

Norwegen möchte sich als wirtschaftlich starker Partner präsentieren. Seit dem Ausfall Russlands aufgrund des Ukraine-Kriegs ist das Land der wichtigste Gaslieferant Deutschlands. Norwegen strebt auch eine grüne Zukunft an und plant, die Zusammenarbeit bei der Lieferung von Wasserstoff zu intensivieren.

Haakon und Mette-Marit, beide in diesem Sommer 50 Jahre alt geworden, werden dem Ganzen königlichen Glanz verleihen. Sie gehören zu den beliebtesten Vertretern der europäischen Königshäuser und repräsentieren mit ihrer Familie das junge, moderne und naturverbundene Norwegen.

Bei Auslandsreisen konzentriert sich Haakon meist auf Wirtschaftsthemen, während Mette-Marit sich auf die norwegische Literatur fokussiert. Sie und ihr Mann haben bereits auf der Frankfurter Buchmesse 2019 für norwegische Literatur geworben. Jon Fosse, einer der größten norwegischen Schriftsteller, erhielt erst vor wenigen Wochen den Literaturnobelpreis.

Diesmal wird Haakon auch das Interessengebiet seiner Frau bedienen. Am Dienstag wird er im Literaturhaus München an einer literarischen Diskussion mit der Autorin Maja Lunde und dem Schriftsteller Dag Olav Hessen teilnehmen. Mette-Marit wird erst in Berlin zu ihm stoßen. In der Hauptstadt werden sie am Donnerstag das Mauermuseum und eine Gedenkfeier zum 9. November, dem Tag des Mauerfalls 1989, besuchen. Zum Abschluss der Reise geht es zu Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ins Schloss Bellevue und zu Bundeskanzler Olaf Scholz ins Kanzleramt.

Royaler Glanz und politische Agenda: Norwegens Thronfolger besuchen Deutschland

Mette-Marits reduziertes Programm dürfte auf ihre 2018 diagnostizierte Lungenfibrose zurückzuführen sein. Aufgrund dieser chronischen Lungenerkrankung muss sie oft kürzertreten. Zuletzt war sie im Spätsommer für einige Wochen krankgeschrieben.

Deutschland und Norwegen sind im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine noch enger zusammengerückt. Das Erdgas, das Deutschland und andere EU-Länder aufgrund des Krieges nicht mehr aus Russland beziehen, kommt nun verstärkt aus Norwegen. Dadurch stieg Deutschland 2022 zu Norwegens wichtigstem Exportland auf, was hauptsächlich auf die Gaslieferungen zurückzuführen ist.

„Wir haben seit letztem Jahr eine ziemlich spektakuläre Beschleunigung der norwegisch-deutschen Energiekooperation erlebt“, sagte Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre bei einem Besuch auf der Gasförderplattform Troll A in diesem Frühjahr der Deutschen Presse-Agentur. Er bezeichnete Deutschland als Norwegens wichtigsten europäischen Partner - Worte, die auch in der Ankündigung des Deutschland-Besuchs von Haakon und Mette-Marit durch das norwegische Königshaus wiederholt wurden.

Für die Öl-Nation Norwegen ist der Spagat beim Klimaschutz schwierig. Einerseits basiert der enorme Reichtum des Landes auf der Öl- und Gasförderung, andererseits sind die Menschen im hohen Norden sehr natur- und umweltverbunden - auch die Kronprinzenfamilie wandert gerne durch die einzigartige, von Bergen und Fjorden geprägte Natur Norwegens.

Norwegens Thronfolger auf Deutschland-Tour: Ein royaler Besuch mit politischer Bedeutung

Die Regierung in Oslo, von der mehrere Kabinettsmitglieder mit nach Deutschland kommen, hat sich vorgenommen, die fossile Industrie nicht abzuwickeln, sondern weiterzuentwickeln. Norwegen bezieht seine eigene Energie weitgehend aus Wasserkraft, während die klimaschädlichen Gase beim Verbrennen von norwegischem Öl und Gas im Ausland entstehen.

Klima- und Umweltschutz sind für Haakon und Mette-Marit sowie ihre gemeinsamen Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (19) und Sverre Magnus (17) von großer Bedeutung. Insbesondere bei Haakons Besuch in Hamburg sollen Energie und die grüne Entwicklung der Industrie im Mittelpunkt stehen. Der Fokus liegt dabei auf Schifffahrt, Wasserstoff sowie der Abscheidung und unterirdischen Speicherung von CO2, kurz CCS genannt. Aus norwegischer Sicht sind die Pariser Klimaziele ohne CCS nicht erreichbar - und Lagerstätten dafür gibt es in den ausgeförderten norwegischen Öl- und Gasfeldern genug.