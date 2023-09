Winter-Einbruch in Österreich: Fotos zeigen dicke Schnee-Decke – im September

Von: Vivian Werg

Das Wetter in Österreich hält derzeit spätsommerliche Wärme bereit, aber auch Schnee. Eine Berghütte eröffnete am Wochenende bereits die Schneebar.

München/Wien – Der September hat oft zwei Wetter-Gesichter: Er kann ungemütlich und stürmisch sein, aber auch verhältnismäßig hohe Temperaturen und warme Spätsommertage bereithalten.

Meteorologisch gesehen läutet der 1. September zwar das Ende des Sommers ein, doch bislang machten die Herbst-Temperaturen nochmal auf Sommer. Und verwöhnten uns vielerorts mit warmem Altweibersommer-Wetter. Die Temperaturen dürften in Deutschland kurz vor der Zeitumstellung auf die Winterzeit Wetterexperten zufolge noch bis Mitte Oktober hoch bleiben. In Österreich hingegen kam es schon zu einem überraschenden Wintereinbruch – und das mitten im September.

Die Vorarlberger Berghütte „Totalp Hütte“ versinkt im Schnee. © Screenshot/ @ Totalp Hütte

Winter-Einbruch in Österreich: Fotos zeigen dicke Schnee-Pracht mitten im September

Am 23. September beginnt offiziell der kalendarische und astronomische Herbst und der macht in Österreich bereits jetzt, was er will. Die Vorarlberger Berghütte „Totalp Hütte“ ist von reichlich Schnee bedeckt und schrieb am Samstag (23. September) auf Facebook: „Die Schneebar ist eröffnet.“ Der Post enthielt zudem zahlreiche Bilder des schneeweißen Außenbereichs der Gaststätte.

Die Totalp-Hütte liegt auf 2.385 Meter Höhe oberhalb des Lünsersees auf einem kleinen Plateau, umgeben von Kletter- und Wanderbergen. Dem Portal Wetter.at zufolge kühlte es in der Nacht auf Sonntag (24. September) bis zu minus 3 Grad Celsius ab. Aktuell liegt die Schneefallgrenze in Vorarlberg bei rund 2000 Metern.

Saßen vor zwei Wochen viele Besucher noch kurzärmlig bei Sonnenschein auf den Bierbänken, herrscht jetzt völliges Kontrastprogramm. Den Gästen der Hütte in Vorarlberg, die dicke Daunenjacken trugen, wurde heißer Punsch gereicht. Anfang September warnte Meteorologe Sigi Fink erstmals vor einem möglichen Wintereinbruch. Im Juli war die Schneefallgrenze in den österreichischen Alpen bereits auf unter 2000 Meter gesunken.

Wetter in Österreich: Kaltfront soll nicht andauern – der Goldene Herbst wird erwartet

Laut Wetter.at liegen die Schneefallgrenzen in anderen österreichischen Bundesländern aktuell (Stand: 25. September) bei:

Salzburg: rund 2000 Meter

Tirol: rund 2000 Meter

Steiermark: rund 2000 Meter

Kärnten: rund 3000 Meter

Oberösterreich: rund 2000 Meter

Die kühlen Temperaturen sollen aber nicht lange anhalten. Wie orf.at berichtet, meldet sich ab Dienstag (26. September) der Spätsommer wieder zurück. Die Tageshöchsttemperaturen am Montag betragen bereits 16 bis 23 Grad. Nach Westen hin strahlt meist den ganzen Tag die Sonne. Für Mittwoch (27. September) werden sogar Höchstwerte bis zu 27 Grad prognostiziert. Das Wetter-Hin-und-Her nimmt also kein Ende. Erst Ende August kam es in Österreich zu einem katastrophalen Unwetter. (vw)