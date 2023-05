Deutscher Beinahe-Sieger tritt erneut beim ESC an und lässt heikle Insider-Andeutung los

Von: Armin T. Linder

Kurz nach dem deutschen Flop wirft ein Bewerber für den Eurovision Song Contest 2024 seinen Hut in den Ring. Ob er sich aber mit einer pikanten Insider-Andeutung einen Gefallen tut?

München – Neuer Eurovision Song Contest, neuer Anlauf! Das gilt nicht nur für den NDR, der 2024 versuchen wird, nicht zum fünften Mal in Folge ganz oder weit hinten zu landen. Auch einer, der es ziemlich weit geschafft hat, will nächstes Jahr noch einmal antreten: Will Church. Er war beim deutschen ESC-Vorentscheid 2023 mit dem Song „Hold On“ haarscharf gescheitert. Der Singer-Songwriter lag dort beim Jury-Votum noch weit vorne. Dann kamen die Stimmen des Publikums obendrauf – und Will Church wurde noch überholt.

ESC: Will Church meldet sich in YouTube-Video zu Wort - Er tritt erneut an

Will Church will 2024 erneut sein Glück versuchen. © Chris Emil Janssen/Imago

Am Ende eines YouTube-Videos, in dem er zunächst das deutsche ESC-Debakel 2023 analysiert, kündigte Will Church nun an, im nächsten Jahr erneut seinen Hut in den Ring zu werfen: „Ich werde mich safe für nächstes Jahr noch mal bewerben beim ESC-Vorentscheid.“ Er wird nun wohl einige Zeit an der Gitarre verbringen, um einen potenziellen Siegertitel zu schreiben. „Ich brauche jetzt nur noch einen guten Song.“

ESC: Will Church berichtet von Gesprächen mit NDR-Insidern

Offensichtlich hat Will Church weiterhin einen guten Draht zum NDR, der in Deutschland für den Eurovision Song Contest zuständig ist. „Ich habe auch schon gesprochen mit so ein paar NDR-Leuten“, erklärt er und verrät dann, was erzählt wird: „Da wird gemunkelt, das Voting-System so ein bisschen umzustrukturieren. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was sich da tun wird. Ob das überhaupt der NDR macht? Ich fände es ein bisschen Quatsch, wenn sie es nicht noch mal machen würden, weil aus meiner Perspektive - ist natürlich sehr befangen – fand ich, war dieses Jahr der Vorentscheid wirklich in einer sehr, sehr guten Richtung.“

Will Church erklärt der YouTube-Öffentlichkeit, was beim NDR gemunkelt wird? Und dass vielleicht am Voting geschraubt wird? Mit ziemlicher Sicherheit läuft beim NDR noch die Analyse und ist noch nichts final entschieden. Indem Will Church diese ungesicherten Infos rausbläst, wird er sich wohl nicht gerade beliebt machen beim NDR. Eine andere Aussage wird aber ganz ESC-Deutschland unterschreiben: „Ich glaube, wir brauchen einfach mal einfach nur einen guten Song, auf den sich alle ein bisschen einigen können, der international eine Chance hat und gerne gehört wird.“ Er selbst wird sein Bestes versuchen. „Ich hoffe, dass ich derjenige werden kann, der diese Nummer schreibt, da bin ich jetzt dran, und dann wird das denke ich mal eine coole Sache.“ Mitbekommen? Beim ESC-Vorentscheid 2023 kam es zum Eklat um eine Schlager-Legende. (lin)