Neue Prognose da: Italien-Wetter in Deutschland - dann folgt der Temperatursturz

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

Nach den regnerischen und kühlen Tagen lässt sich der Frühling kurz in Deutschland blicken. Nach dem Wochenende kommt jedoch der erneute Wettersturz.

München/Wiesbaden — Statt frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein zeigte sich der April bisher von seiner kalten Seite. In den vergangenen Tagen gab es viel Regen, Wind und sogar Schnee. Diplom-Meteorologe Dominik Jung warnt, dass der April zu kalt werden kann, da die Temperaturen ungewöhnlich tief sind. Einen Lichtblick könnte das Wochenende bieten. Denn dann sind auch Temperaturen von über 20 Grad möglich - wie etwa auch in Italien am Gardasee oder in Sizilien.

Frühlingswetter in Deutschland und Italien - Hitze in Spanien und Portugal

Anders sieht die Lage in Südeuropa aus. In Spanien und Portugal herrschen Temperaturen von über 30 Grad, nächste Woche sind in Südspanien sogar 40 Grad möglich. Solch ein Wetter ist normalerweise erst im Juli oder August zu erwarten. Schuld an der Hitzewelle und der damit verbundenen Dürre ist der Jetstream. „Der Jetstream ist ein Starkwindband um die Nordhalbkugel. Er mäandriert um die gesamte nördliche Hemisphäre“, erklärte Wetterexperte und Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met dem Wetterportal wetter.net.

Ein Kirschbaum blüht bei strahlendem Sonnenschein. © Christoph Soeder/dpa

Der Jetstream ist gleichzeitig auch für die kalte Luft bei uns verantwortlich. Der Jetstream liegt so, dass er kalte Luftmassen auf Nordwesten frei macht. Er wölbt sich von Süden nach Norden, sodass die Hitze aus Afrika nach Spanien und Portugal gelangt, wie Jung erklärt. „Die beiden Luftmassen vermischen sich nur kurzzeitig. Das ist beispielsweise heute und morgen der Fall. Da wird es auch in Deutschland mal warm und teilweise sonnig“, fügte der Wetterexperte hinzu.

Wettersturz nach dem Frühlings-Wochenende: Aprilwetter und niedrige Temperaturen

Am Freitag steigen die Temperaturen schon auf 15 bis 20 Grad. Es bleibt trocken, dazu viel Sonnenschein. Allerdings kann es im Westen zum Nachmittag Gewitter mit Starkregen geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete im Bergland stürmische Böen, auf dem Brocken kann es sogar zu Sturmböen kommen.

Der Samstag wird noch einmal freundlicher und die Temperaturen steigen auf 18 bis 24 Grad. Dazu gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, allerdings können wieder aus Westen Schauer und Gewitter hereinziehen. Bereits am Sonntag kann es zum klassischen Aprilwetter in ganz Deutschland kommen. In der nächsten Woche erwartet uns dann der Wettersturz, wie Jung erklärte.

Montag 10 bis 14 Grad, bei einem Mix aus Sonne und Wolken. Schauer sind möglich. Dienstag 7 bis 12 Grad, kühl und nass, in den Hochlagen ist Schneeregen oder Schnee möglich Mittwoch 7 bis 12 Grad, typisches Aprilwetter Donnerstag 12 bis 17 Grad, wieder etwas wärmer, immer wieder Schauer Freitag 12 bis 16 Grad, bei einem Mix aus Sonne und Wolken, Schauer möglich

Nicht nur Spanien und Portugal belastet die Hitze. Auch in Frankreich wird der fehlende Regen zu einem zunehmenden Problem.(vk)