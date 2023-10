Deutschland muss sich auf Wetter-Wende gefasst machen: Experten warnen vor Schnee und Glätte

Von: Teresa Toth, Nadja Zinsmeister

Teilen

Das spätsommerliche Wetter in Deutschland nimmt ein abruptes Ende. Am Wochenende erwarten uns kühle Temperaturen, Regenschauer und Wind.

München – Das spätsommerliche Wetter in Deutschland wird am Wochenende abrupt beendet. Obwohl am Freitag noch ein Hauch von Sommer zu spüren ist, wird es in der Nacht zum Samstag schlagartig unbehaglich. Kühle Temperaturen, Regenschauer und vereinzelte Gewitter sind laut Wettervorhersagen über Deutschland zu erwarten. Experten mahnen zur Vorsicht aufgrund möglicher Straßenglätte. In Niedersachsen und Bremen könnte in der nächsten Woche sogar der erste Schneefall des Jahres eintreten.

Am vergangenen Freitag wurden in einigen Teilen Deutschlands neue Höchsttemperaturen für den Monat Oktober verzeichnet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostizierte für den nördlichen Teil des Landes Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad, während in den übrigen Regionen Werte zwischen 23 und 28 Grad erwartet wurden. Im Voralpengebiet Bayerns ging der DWD sogar von Temperaturen bis zu 30 Grad Celsius aus.

Wetter-Wende in Deutschland: Massiver Temperatursturz am Wochenende

Eine Kaltfront wird in der Nacht zum Samstag voraussichtlich von Nordwesten her für einen deutlichen Temperatursturz sorgen. Die Maximaltemperaturen fallen laut DWD drastisch. Im Südosten Deutschlands und in Teilen Schleswig-Holsteins könnten die Temperaturen auf bis zu 8 Grad fallen. Im übrigen Bundesgebiet werden Temperaturen zwischen 10 und 19 Grad prognostiziert. Darüber hinaus ist in der Mitte und im Südwesten Deutschlands in der Nacht auf Samstag mit „schauerartigem, teils gewittrigem Regen“ zu rechnen. Auch im Südosten sowie an der Nord- und Ostseeküste können im Laufe des Samstags vereinzelte Regenschauer auftreten.

Der Spätsommer findet ein abruptes Ende: Ab dem Wochenende wird es nach dem vielerorts spätsommerlichen Wetter herbstlicher. © Julian Stratenschulte/dpa

Insbesondere im nördlichen Bereich und in der östlichen Hälfte erwartet uns am Samstag ein windiges bis stürmisches Wetter. Laut dem Bericht des DWD variieren die Höchsttemperaturen zwischen 14 Grad im Nordwesten und 21 Grad im Süden. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen wieder, wobei zwischen 2 und 9 Grad prognostiziert werden. Auch am Sonntag tagsüber sollten wir uns auf kühlere Temperaturen einstellen, so der DWD-Meteorologe Florian Bilgeri. „Das weitere Wochenende gestaltet sich leicht wechselhaft, mit einzelnen Schauern, vielleicht auch Gewittern. Im Nordosten und an der See bleibt es zudem windig.“

Die Temperaturen am Wochenende im Überblick:

Freitag: im Norden 16 bis 22 Grad Celsius, im Rest Deutschlands 23 bis 28 Grad Celsius

im Norden 16 bis 22 Grad Celsius, im Rest Deutschlands 23 bis 28 Grad Celsius Samstag: in der Nacht auf Samstag Werte zwischen 10 und 19 Grad Celsius, tagsüber von 14 Grad Celsius im Nordwesten bis 21 Grad im Süden

in der Nacht auf Samstag Werte zwischen 10 und 19 Grad Celsius, tagsüber von 14 Grad Celsius im Nordwesten bis 21 Grad im Süden Sonntag: Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad Celsius erwartet

Goldener Herbst in Deutschland scheint zu enden – sogar Glatteis ist möglich

Die abrupte Wetterveränderung am Wochenende sollte keinesfalls auf die leichte Schulter genommen werden. Bereits bei Temperaturen unter vier Grad Celsius kann es auf spezifischen Straßenabschnitten zu gefährlicher Glätte kommen. Selbst auf Strecken, die normalerweise guten Grip bieten, warnen die Unfallexperten von Dekra. Riskante Glättezonen können insbesondere auf Routen mit folgenden Abschnitten auftreten: Kühle Waldareale, Bereiche an schattigen Nordhängen, windige Hochflächen oder Senken, in denen sich kalte Luft ansammeln kann.

Nach dem kühlen und regnerischen Wochenende ist eine leichte Erholung der Temperaturen zu erwarten. Ab Montag könnten die Temperaturen wieder etwas ansteigen, mit Werten zwischen 9 und 15 Grad. Der goldene Herbst scheint jedoch laut Prognosen vorerst vorbei zu sein. (nz)

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.