Gibt es Schnee an Weihnachten? Erste Wetter-Prognosen sind da

Von: Christian Weihrauch

Teilen

Gibt es Schnee oder Regen an Heiligabend? Die Wetterdienste haben die ersten Prognosen für das Wetter an Weihnachten veröffentlicht.

Kassel – Schneeflocken rieseln vom Himmel, auf der Straße sieht man die Spuren von Tieren und Menschen im Schnee und irgendwo bauen sicherlich Kinder gerade einen Schneemann: Aber nicht nur Kinder träumen von weißen Weihnachten. Der Wunsch nach Schnee ist zu keiner Zeit so groß wie an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen. Doch nur selten tritt dieses Szenario wirklich ein. Wie wahrscheinlich ist in diesem Jahr eine weiße Weihnacht? Die ersten Langzeitprognosen sind da.

Vermutlich ist der Wunsch nach einer weißen Weihnacht aus den USA nach Deutschland geschwappt. Verschneite Postkarten zu den Feiertagen oder Weihnachtsfilme vermitteln ein Bild, das hierzulande eher unüblich ist. Denn in Europa lässt das berüchtigte Weihnachtstauwetter die Chancen auf Schnee deutlich sinken. In 70 Prozent der Fälle bringen Westwinde an den Feiertagen Tauwetter nach Deutschland, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach. Diese kommen von Island und sorgen für eher milde Temperaturen und grüne Weihnachten.

Obwohl ihn sich viele Menschen wünschen: Schnee ist ein seltener Gast an Weihnachten in Deutschland. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Wetter in Deutschland: So wahrscheinlich ist eine weiße Weihnacht

Das deckt sich auf mit der Wetter-Statistik. Schon zwölf Jahre ist es laut DWD her, dass es hierzulande flächendeckend weiße Weihnachten gab. Davor war das nur in den Jahren 1906, 1917, 1962, 1969 und 1981 der Fall.

Die Chancen auf weiße Weihnachten sind regional jedoch sehr unterschiedlich. Während es in München laut wetter.com alle 2,5 Jahre Schnee an Weihnachten gibt, schneit es auf Helgoland beispielsweise nur alle 50 Jahre. In Berlin schneit es etwa alle fünf Jahre, in Düsseldorf und Köln alle zehn Jahre. In Frankfurt gab es von 1980 bis 2010 neunmal weiße Weihnachten.

Wie oft gab es einen geschlossene Schneedecke im Zeitraum von 1980 bis 2021? Stadt Anzahl Köln 4 Frankfurt 11 Hamburg 12 Berlin 16 München 25 Quelle: Kachelmannwetter

Unterschiedliche Vorhersagen für das Wetter an Weihnachten in Deutschland

Doch wie wird das Wetter an Weihnachten in Deutschland in diesem Jahr? Die Vorhersagen der beiden führenden Wettermodelle für Dezember liegen aktuell deutlich auseinander – und könnten unterschiedlicher kaum sein. Die Langzeitprognose des amerikanischen Wetterdienstes, der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), geht aktuell von einem eher zu nassen und zu milden Winter aus. Das Wetter 2023 würde sich daher eher mit dem der vergangenen Jahre decken, eine weiße Weihnacht in weite Ferne rücken.

Ganz anders hingegen sieht die Langzeitprognose des europäischen Wetterdienstes, des Europäische Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage (EZMW), aus. Diese rechnet mit eher frostigen Temperaturen, dafür aber mit wenig Niederschlag. Stand jetzt also eher eine kalte, aber schneefreie Weihnachtszeit. Generell sind beide Langzeitprognosen aktuell eher leichte Tendenzen. Für eine sichere Prognose für Schnee an Weihnachten in Deutschland müssen sich Winterfreunde bis wenige Tage vor Heiligabend gedulden. Dann sind exaktere Vorhersagen möglich. (Christian Weihrauch)