Herbstwetter im August? Experte rechnet mit kühlen Temperaturen, Schauern und Gewittern

Von: Helena Gries

Herbstwetter statt Hundstage: Die eigentlich heißesten Tage des Jahres zeigen sich kühl und nass. Die Temperaturen fallen weiter.

Kassel – Ist der Sommer in Deutschland etwa schon vorbei? Dieser Tage zeigt sich das Wetter eher herbstlich, kühl und nass. Dabei hatten Wetterdienste und Wetter-Experten doch einen sehr warmen und zugleich trockenen Sommer 2023 vorhergesagt. Besonders im Juli und August sollte es laut Experten in einigen Regionen Deutschlands richtig heiß werden.

Doch das Wetter macht bekanntlich, was es will und aktuell scheint der Sommer eine Pause einzulegen. Statt heißen Hundstagen wartet wohl Herbstwetter. Laut Meteorologen verzeichnet Deutschland dieser Tage die tiefsten Höchstwerte seit langem.

Wetter in Deutschland: Macht der Sommer eine Pause?

Die kommenden Wochen gelten als heißeste Zeit des Jahres. In Mitteleuropa dauert die zweite Hochsommerperiode in diesem Jahr vom 23. Juli bis 23. August. Diese tropische Phase wird umgangssprachlich als Hundstage bezeichnet. Mit den beliebten Haustieren hat die Hitzephase jedoch nichts zu tun.

Denn ursprünglich stand der Wettermythos in Verbindung mit dem Aufgang des Sternbilds Großer Hund. In der Regel machte sich genau zu dieser Zeit ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa breit und brachte meist Temperaturen über 30 Grad.

Herbstwetter im Sommer: Viel Regen und kühlere Luft in den kommenden Tagen

Laut Wetter-Experten Dominik Jung sind die Hundstage in diesem Jahr jedoch eher ein Reinfall. Es deutet sich vielmehr Herbstwetter an, berichtet der Meteorologe von wetter.net. Besonders an der Küste und an den Alpen wird in den kommenden 10 bis 14 Tagen viel Regen erwartet.

Mittwoch, 26. Juli 2023 17 bis 22 Grad, Wetter wie im Herbst, immer wieder neben Sonnenschein ein paar Wolken und Schauer Donnerstag, 27. Juli 2023 17 bis 24 Grad, durchwachsen, einzelne Schauer Freitag, 28. Juli 2023 20 bis 30 Grad, wieder sehr warm, aber zum Abend neue Schauer und Gewitter Samstag, 29. Juli 2023 20 bis 25 Grad, wechselhaft, mal Sonnenschein, mal Wolken und einzelne Schauer Sonntag, 30. Juli 2023 20 bis 26 Grad, durchwachsen, ein Gemisch aus Sonnenschein und Schauern Montag, 31. Juli 2023 22 bis 27 Grad, wechselnd bis stark bewölkt, einzelne Schauer oder Gewitter möglich Dienstag, 1. August 2023 19 bis 26 Grad, wechselhaft, Sonne und Schauer deutschlandweit Mittwoch, 2. August 2023 17 bis 23 Grad, freundlicher, örtlich Schauer und Gewitter Donnerstag, 3. August 2023 18 bis 24 Grad, Sonne und Wolken wechseln sich ab, windig

Während es im Süden Europas weiterhin heiß bleibt, sorgt ein Tiefdruckgebiet über Skandinavien mit kühlerer Luft in Deutschland dafür, dass hierzulande teilweise nicht mal mehr 20 Grad möglich sind. Im Bergland und an den Küsten erreichen die Temperaturen dieser Tage teils nur 17 Grad, berichtet auch wetter.com-Meteorologe Bernd Madlener.

Wetter in Deutschland: August beginnt herbstlich kühl mit Gewittern

Der Rest der letzten Woche im Juli ist besonders am Mittwoch (26. Juli 2023) und Donnerstag (27. Juli 2023) herbstlich kühl, windig und zeitweise nass. „Zum Freitag wird es zwar wieder deutlich wärmer, aber beständiges Wetter ist nicht in Sicht. Schauer und Gewitter bleiben erhalten und das wahrscheinlich bis weit in den August hinein“ so Wetterexperte Jung. Die ersten Tage im August zeigen sich wenig hochsommerlich. Der Trend zeigt eher frühherbstliches Wetter. Längere, trockene und warme Sommerphasen sind Prognosen zufolge eher selten.

Ist der Sommer schon vorbei oder macht er nur eine Pause? In den kommenden Tagen erwartet uns in Deutschland eher Herbstwetter. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

In den nächsten Tagen kann es zudem örtlich auch zu kräftigen Gewittern und Dauerregen kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis Freitag (28. Juli 2023) vor Unwettern mit Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Lokal seien sogar schwere Sturmböen nicht ausgeschlossen. (hg)