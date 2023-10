Kein goldener Oktober: Wetter-Experte warnt vor Sturmgefahr – „Es kann sich etwas entwickeln“

Von: Christian Weihrauch, Kai Hartwig

In Deutschland zeigt das Wetter sein herbstliches Gesicht. Ein Meteorologe sieht ein „hohes Sturmpotenzial“. Und sorgt bei Sommer-Fans für Enttäuschung.

München – Das Wetter bescherte Deutschland im Oktober noch einige spätsommerliche Tage. Doch der Herbst lässt langsam seine Muskeln spielen. „Wir haben eine angespannte, herbstliche Wetterlage“, ordnet Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net ein. Er glaubt derzeit nicht an ein Comeback der nahezu sommerlichen Bedingungen vom Monatsbeginn. Vielmehr ist die Wetterprognose des Experten für den Zeitraum bis zum 8. November nass und stürmisch.

Wetter-Experte Jung: Deutschland erwartet „hohes Sturmpotenzial“

Jungs Vorhersage sieht in den kommenden Tagen Tiefdruckgebiete über Deutschland, die erhebliche Niederschlagsmengen mit sich bringen. Und nicht nur das: Auch ein erhöhtes Sturmpotenzial tragen diese in die Bundesrepublik. Jung prognostiziert für die kommende Woche in der Bundesrepublik Sturm- und Orkanböen: „Es gibt ein hohes Sturmpotenzial, das müssen wir im Auge behalten. Es kann sich etwas entwickeln, muss es aber nicht.“

Demnach wird es eher feucht und bewölkt sein. Besonders im Süden Deutschlands wird bis Sonntag (29. November) viel Regen fallen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte für den Schwarzwald bis zu 80 Liter pro Quadratmeter vorher. „Der Süden kann den Niederschlag auch gebrauchen“, meinte Meteorologe Jung derweil. Demnach war der Oktober in Süddeutschland bislang zu trocken, wie ein Blick auf die Wetterdaten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880 verrät. Ganz anders verhielt es sich in Norddeutschland, wo durchschnittlich viel mehr Regen herunterkam. Dadurch ergibt sich insgesamt für ganz Deutschland ein statistisch ausgeglichener Monat in Sachen Niederschlag. „Es war weder zu nass, noch zu trocken“, fasst Jung zusammen.

Kein „goldenes Oktoberwetter“– aber wohl mild bis Dezember

Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Übergang vom Monat Oktober in den Folgemonat November den ersten Wintereinbruch mit sich bringt. Wer sich schon auf den ersten Schnee freut, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Grund hierfür sind nicht die prognostizierten Niederschlagsmengen. Denn regnen wird es in den nächsten Tagen vor allem im Süden Deutschlands reichlich. Aber die Temperaturen sind für den ersten Schneefall noch deutlich zu hoch. Laut DWD bleibt es mild bis zum 8. November, bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 15 Grad. Jung schränkt ein: „Goldenes Oktoberwetter deutet sich aber nicht an.“

Tag/Datum Wetter-Vorhersage Dienstag, 24. Oktober Höchsttemperaturen von 12 bis 17 Grad, starke Bewölkung zeit- und gebietsweise Regen Mittwoch, 25. Oktober Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad, schwacher bis mäßiger Wind, meist bewölkt Donnerstag, 26. Oktober Höchsttemperaturen zwischen 11 und 16 Grad, schwacher bis mäßiger Wind, meist bewölkt Freitag, 27. Oktober Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad, dichte Bewölkung mit Regen oder Schauer Quelle: DWD

Die Rückbetrachtung des Oktobers zeigt bei den Temperaturen ein ganz anderes Bild: Derzeit (Stand: 24. Oktober 2023) stehen im Schnitt knapp 12,5 Grad zu Buche – damit ist der diesjährige Oktober bislang einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Aktuelle Wetterprognosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im November und Dezember fortsetzen wird. (kh)

