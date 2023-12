Papst, Putin und mehr - sechs Nostradamus-Prophezeiungen für 2024

Von: Maximilian Kettenbach

Drucken Teilen

2024 könnte ein turbulentes Jahr werden, wenn man Nostradamus‘ Prophezeiungen glaubt. Aber es gibt auch unerwartete Wendungen in seinen Versen.

Kassel – Es ist schon jetzt ein Jahr, das an verheerenden Ereignissen schwer zu überbieten scheint: das fürchterliche Erdbeben in der Türkei und Syrien, der Tod von Papst Benedikt XVI. und im Herbst das Massaker der Hamas in Israel mit folgenreichen Bomben der israelischen Armee auf den Gaza-Streifen. Da geraten positive Lichtblicke schnell in Vergessenheit.

Überraschenderweise hat diese der französische Arzt und Astrologe Michel de Nostredame (1503 – 1566), besser bekannt als Nostradamus, nun für 2024 im Gepäck. Neben all den neuerlichen Negativ-Prophezeiungen nannte er Berichten von Bild.de, sat1.de und oe24.at zufolge auch wirtschaftliche Fortschritte, bahnbrechende Errungenschaften im Bereich der Organverpflanzung und technologische Wunder in den Sphären der künstlichen Intelligenz.

Sieht viel Düsternis für 2024 – aber auch Lichtblicke: Nostradamus. © Cinema Publishers Collection/imago

Nostradamus lag möglicherweise manches Mal richtig – doch etliche Male falsch

Dabei bleibt festzuhalten: Der Mythos besagt zwar, Nostradamus soll unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben. Und doch lag er noch etliche Male daneben. Der Historiker und Nostradamus-Experte Jörg Dendl ordnete die Prognosen aus dem Jahr 1555 im Spiegel-Interview vor zwanzig Jahren so ein: „Die Verse sind so unklar, dass man vieles hineininterpretieren kann, ähnlich wie bei Horoskopen auch.“

Ob Nostradamus überhaupt ein Astrologe war, selbst daran gibt es große Zweifel. Wolfgang Steven, vom Deutschen Astrologenverband, sagte IPPEN.MEDIA dazu: „Er galt vielleicht als guter Wahrsager, aber nicht als guter Astrologe.“

Die Prophezeiungen des Nostradamus im Überblick:

Tod eines Papstes

Russlands „Tanz mit dem Schicksal“

China als Supermacht

Neuer Anführer in Europa

Naturkatastrophen

Fortschritte bei Organverpflanzung und KI

Nostradamus prophezeit Russland „Tanz mit dem Schicksal“

Die üblichen Prophezeiungs-Klassiker zu Naturkatastrophen wie Tsunami, Dürre, Hungersnot dürfen auch dieses Mal nicht fehlen.

Dazu könnten auf Russlands Regierung im kommenden Jahr außergewöhnliche Herausforderungen zukommen. In den Versen von Nostradamus wird angeblich das „Tanz mit dem Schicksal“ erwähnt. Wie wird sich der Machtkampf in Moskau entwickeln, nachdem Präsident Wladimir Putin seinen innenpolitischen Gegner Jewgeni Prigoschin bereits 2023 aus dem Weg geräumt hat? Es bleibt abzuwarten.

Europas neuer Führer? Nostradamus hat explizite Vorstellung

Ein Politiker aus bescheidenen Verhältnissen in Westeuropa könnte durch seine Redekunst zu einem neuen, europaweit bewunderten Führer aufsteigen. Die Verse scheinen darauf hinzudeuten, dass der Inselkönig von jemandem verdrängt wird, der keine königlichen Attribute aufweist. Könnte es sein, dass König Charles III. entthront wird? Oder bezieht sich die Prophezeiung auf den aufstrebenden Rechtspopulisten Geert Wilders? Der Niederländer hatte im November die Wahl in seinem Heimatland für sich entscheiden. Um jedoch „aufzusteigen“, benötigt er eine Koalition – und die Suche danach erweist sich nach wie vor als kompliziert.

Olaf Scholz dürfte Nostradamus nicht gemeint haben. Doch kommt es in Deutschland doch bald ganz anders und nach dem Haushaltsdesaster sogar zu Neuwahlen? Ebenfalls unwahrscheinlich.

Nostradamus sieht mal wieder einen Papst-Tod voraus – trifft es Franziskus?

Trotz der Prognosen aus 2023 hat Papst Franziskus seinen Rücktritt nicht vollzogen und es wurde auch kein „bedrohlicher Führer“ zum Oberhaupt der katholischen Kirche ernannt. Doch für 2024 prophezeit Nostradamus erneut einen Wechsel auf dem Heiligen Stuhl. „Durch den Tod eines sehr alten Papstes, wird jemand in einem guten Alter gewählt“, so soll es in den Schriften von Nostradamus stehen. Am 17. Dezember wird Papst Franziskus 87 Jahre alt. Aktuell kämpft er mit gesundheitlichen Herausforderungen, die ihn sogar zur Absage von Terminen zwangen.

China als Supermacht

Nostradamus wirft zudem einen Blick ins Reich der Mitte – China. Im neuen Jahr könnte China andere globale Akteure übertrumpfen und endgültig zur führenden Weltmacht avancieren. Aus Sicht der Chinesen ein Schritt, der längst vollzogen ist.

Fazit: Neben altbekannten Vorhersagen wie Naturkatastrophen und dem Tod eines Papstes bringen die Prophezeiungen des Nostradamus auch Lichtblicke mit sich. Die Wissenschaft sieht derartige Prognosen kritisch. Schon 2022 war für Wahrsager und Hellseher nach einer Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) ein schwarzes Jahr. Die alljährliche Auswertung esoterischer Zukunftsprognosen habe auch in diesem Jahr wenig Greifbares, manche Absurdität und keine wirklich überraschenden Treffer ergeben. Die Ergebnisse für 2023 stehen noch aus.

Auch die Prognosen der Seherin Baba Wanga, die auch als „Nostradamus des Balkan“ bekannt ist, werden von zahlreichen Menschen mit Spannung verfolgt. Für 2024 sieht sie ein ähnlich turbulentes Jahr vorher, wie schon für 2023.

Der Redakteur hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.