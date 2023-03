Abschaffung der Zeitumstellung: Wann endet das Drehen an der Uhr?

Von: Mark Stoffers, Felix Busjaeger

Zweimal im Jahr wird die Zeit umgestellt. Doch in der EU soll die Zeitumstellung abgeschafft werden – die Frage ist nur, wann. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Am 26. März 2023 kommt es in Deutschland zur Zeitumstellung. Dabei ist die Abschaffung seit Jahren beschlossene Sache. Woran hapert das Ende des Uhrdrehens?

Berlin – Zweimal im Jahr herrscht die große Verwirrung in Deutschland und anderen Staaten auf der Welt. Denn dann heißt es wieder: Die Zeitumstellung auf Sommerzeit ist da und die Uhr wird umgestellt. Kurz vor dem Drehen an der Uhr fragt sich gefühlt halb Deutschland, ob die Zeiger, und damit die Uhrzeit, vorgestellt oder zurückgedreht werden. Auch Ende März, am 23. März, um genau zu sein, ist es wieder an der Zeit für die Zeitumstellung 2023. Für einen kurzen Moment ist das Chaos dann wieder perfekt. Dabei war die Abschaffung der Sommerzeit längst fix.

Allerdings bleibt weiterhin offen, wann das Uhrendrehen endgültig ein Ende hat. Sorge dafür tragen die Vorgänge auf europäischer Ebene.

Abschaffung der Zeitumstellung: Wann das Uhrdrehen enden könnte

Dabei ist die Zeitumstellung für viele ein lästiges Relikt längst vergangener Zeit. Seit nunmehr 40 Jahren wird zweimal im Jahr die Zeit umgestellt: im März von Winterzeit auf Sommerzeit und im Oktober wieder zurück von Sommerzeit auf Winterzeit. Eigentlich sollte dieser Vorgang bereits der Vergangenheit angehören. Nach einer Abstimmung auf EU-Ebene hatte sich das Parlament dafür ausgesprochen, die Abschaffung der Zeitumstellung ab 2021 einzuführen. Doch die Änderung lässt weiterhin auf sich warten.

Wann die Zeitumstellung abgeschafft wird, liegt allerdings nicht mehr auf dem Tisch des Europäischen Parlaments. Vielmehr sind inzwischen die EU-Mitgliedsstaaten gefordert, die Abschaffung der Sommerzeit voranzutreiben. Wie mehrere Medien bereits berichteten, wurde das Thema zuletzt im Dezember 2019 im Europäischen Rat zur Diskussion gestellt. Was auf dem Papier nämlich einfach klingt, birgt in Wahrheit zahlreiche Stolpersteine: Sollte sich ein sogenannter Flickenteppich bei den Zeitzonen einstellen, wären die Auswirkungen durch die Abschaffung der Zeitumstellung für Tourismus und Wirtschaft möglicherweise dramatisch.

Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft? Vorteile bei ewiger Winterzeit und Sommerzeit

Bei genau Betrachtung bringen, je nach geografischer Lage, die Sommerzeit oder die Winterzeit für das jeweilige Land erhebliche Vorteile: Bei einer dauerhaften Winterzeit auf dem europäischen Kontinent würden die Länder im Westen von einer früh aufgehenden Sonne profitieren, allerdings würde es dann im Osten Europas deutlich früher dunkel werden. Würde es nicht zu einer einheitlichen Lösung kommen, droht in Europa daher ein Wirrwarr bei den Zeitzonen.

Wird die Zeitumstellung 2023 abgeschafft? Spätestens seit der Einigung des EU-Parlaments im Jahr 2019 hoffen wohl zahlreiche Menschen darauf, dass die Zeitumstellung abgeschafft wird. Doch die Frage nach dem Wann ist weiterhin offen. Und so gilt auch für das Jahr 2023, dass die Zeitumstellung weiter bestehen bleibt. Die Abschaffung der Sommerzeit oder die Abschaffung der Winterzeit lässt somit weiter auf sich warten und wird auch in diesem Jahr wieder für einiges an Verwirrung sorgen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte heise.de berichtet, dass auf EU-Ebene der Beschluss gefasst wurde, dass sich benachbarte Staaten bei der Abschaffung der Zeitumstellung untereinander koordinieren müssten. In einer Stellungnahme der EU-Kommission gegenüber dem Nachrichtenportal hieß es zudem, dass die jetzigen Erkenntnisse über Sommerzeit und Winterzeit eine ausreichende analytische Grundlage für die Gesetzgebung in Bezug auf die saisonale Zeitumstellung bieten würden.

Zeitumstellung vor der Abschaffung: Europäischen Rat muss über den Stopp entscheiden

Eine schnelle Umsetzung in Sachen Abschaffung der Zeitumstellung steht wohl auch in diesem Jahr nicht an: Schließlich lässt sich das Thema seit 2019 nicht mehr auf der Agenda des Europäischen Rats finden. Abzuwarten bleibt nun, ob Schweden die Frage „Wann wird die Zeitumstellung abgeschafft“ wieder in die Länder-Runde bringt. Das skandinavische Land hat die Präsidentschaft ab dem 1. Januar 2023 inne. Eine Agenda für das erste Halbjahr 2023 liegt allerdings noch nicht vor.

Abschaffung der Zeitumstellung: Menschen leiden unter Jetlag wegen Sommerzeit

Seit jeher wird über Sinn und Unsinn der Zeitumstellung diskutiert. Sicher ist: Sowohl Sommerzeit als auch Winterzeit bringen Vorteile und Nachteile mit sich. Das ändert sich auch nicht zur Zeitumstellung 2023. Ursprünglich war angedacht, durch das regelmäßige Drehen an der Uhr Energie zu sparen. Über die Jahre mehrten sich Zweifel an der Praktik und die Sorge um gesundheitliche Auswirkungen wie ein Herzinfarkt durch die Zeitumstellung. Denn wer kennt es nicht: Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt und der eigene Körper schafft es nicht, seinen Rhythmus entsprechend anzupassen.

Dieser Jetlag durch die Zeitumstellung verfliegt in der Regel nach wenigen Tagen, doch ist für Betroffene äußerst nervig. Der Wechsel von Winterzeit auf Sommerzeit genießt dabei noch einen schlechteren Ruf als das Uhrdrehen im Herbst. Im Jahr 2023 fällt die Zeitumstellung neben der Sommerzeit im März dann die Umstellung auf die Winterzeit auf den 29. Oktober. Auch wenn die Umstellung der Uhren sehr unbeliebt ist, ist die Abschaffung der Zeitumstellung nicht immer die beste Idee. Wie Quarks berichtete, wäre allerdings eine ewige Sommerzeit mit zahlreichen Problemen verbunden.

Zeitumstellung 2023 in Deutschland könnte bei ewiger Sommerzeit vor erheblichen Problemen stehen

Wie bereits aufgeführt, hätte eine ewige Sommer- oder Winterzeit für einige Länder erhebliche Nachteile. Sollte es in einem theoretischen Beispiel doch zur Abschaffung der Zeitumstellung 2023 kommen, würden das die Menschen in Deutschland bei einer ewigen Sommerzeit deutlich spüren: In den Wintermonaten würde es sehr spät hell werden. Mitunter würde die Sonne erst gegen 9 Uhr aufgehen und abends lange am Himmel stehen.

Welche Staaten die Abschaffung der Zeitumstellung schon umgesetzt haben

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Türkei

Abschaffung der Zeitumstellung: Die Vorteile und Nachteile

Für Deutschland wäre hingegen in einem solchen Szenario eine ewige Winterzeit mit deutlichen mehr Vorteilen verbunden, obwohl es auch nicht optimal wäre: Wie Quarks bereits im vergangenen Jahr schrieb, wäre in einem solchen Beispiel die Sonne am 21. Juni 2022 in Köln um 4:19 Uhr aufgegangen und um 20:48 Uhr wieder untergegangen.

Die Folge wäre, dass laue Sommernächte künftig nur noch im Kerzenschein genossen werden könnten. Dennoch halten es Schlafforscher für sinnvoll, auf Dauer zur Winterzeit zurückzukehren. Das würde negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen in Deutschland deutlich reduzieren.

Abschaffung der Zeitumstellung: In den USA gibt es einen neuen Vorstoß

In den USA kommt es derweil zu einem neuerlichen Vorstoß die Abschaffung der Zeitumstellung dauerhaft zu erwirken. Geht es nach einem Senator könnte so die Sommerzeit dauerhaft in den USA eingeführt werden. Der Vorstoß bezieht sich dabei auf den Sunshine Protection Act (zu deutsch: Gesetz zum Schutz des Sonnenscheins), welches passierte letztes Jahr den Senat ohne Gegenstimmen, kam aber dann im Repräsentantenhaus ins Stocken.

Nun hat Marco Rubio , seines Zeichens Senator in Florida, den Gesetzesentwurf nochmals aus der Versenkung herausgeholt, um etwas abzuschaffen, was er als „antiquierte Praxis“ bezeichnet. „Dieses Ritual, die Zeit zweimal im Jahr umzustellen, ist blödsinnig“, ließ Rubio in einer Erklärung verlauten.

Debatte um Abschaffung der Zeitumstellung: Lösung des Drehens an der Uhr steht weiterhin aus

Wie wird die Debatte um die Abschaffung der Zeitumstellung also enden? Eine Lösung steht weiterhin noch nicht fest. Allerdings ist klar, dass jede Entscheidung Konsequenzen hätte. Am einfachsten wäre es wohl, weiter an Sommerzeit und Winterzeit festzuhalten. Dann müsste sich niemand umgewöhnen.

Allerdings würde dann zweimal im Jahr vielen Betroffenen ein Mini-Jetlag drohen. Sollte sich die EU allerdings für die Abschaffung der Sommerzeit oder Winterzeit aussprechen, könnte es zu Nachteilen für einige Mitgliedsstaaten kommen.