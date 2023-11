Prozess gegen Gil Ofarim startet – Musiker bekommt Personenschutz

Von: Patrick Mayer, Bjarne Kommnick

Antisemitismus oder Verleumdung? Der Gerichtsprozess gegen Gil Ofarim startet. Der Musiker muss sich vor dem Leipziger Landgericht verantworten.

Update vom 7. November 2023, 9.40 Uhr: Zum Prozessauftakt gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung gibt es einen großen Medienandrang. Die ersten Journalisten versammelten sich am Dienstag bereits um 5.15 Uhr vor dem Landgericht. Der Prozess soll um 9 Uhr beginnen.

Ofarim wird Personenschutz von Zivilpolizisten und Beamten in Uniform bekommen, heißt es unter anderem von der Bild. Der Anwalt des Sängers hatte im Vorfeld Sicherheitsbedenken aufgrund des Israel-Kriegs geäußert. Zuschauerplätze für den Prozess wurden bereits reduziert.

Gerichtsprozess gegen Gil Ofarim beginnt

Erstmeldung vom 6. November 2023: Leipzig – Am Dienstag, 7. November, beginnt vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim. Der 41-jährige Münchner steht wegen des Verdachts auf falsche Verdächtigung und Verleumdung vor Gericht. Zu dem Fall meldete sich auch Sachsens Ministerpräsident zu Wort.

Im Oktober 2021 erhob Ofarim in einem selbst veröffentlichten Video auf Social Media Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Angestellten eines Leipziger Hotels. Der Angeklagte weist diese Vorwürfe zurück. Ein Gutachten einer Anwaltskanzlei besagt, dass an Ofarims Anschuldigungen nichts sei.

Nach Vorwürfen gegen Hotel: Gil Ofarim beharrt auf erste Darstellung

Kurz vor Beginn des Prozesses bekräftigte Ofarim seine Vorwürfe erneut. Er beharrt auf seiner Darstellung, dass er im Hotel angeblich aufgrund einer von ihm getragenen Halskette mit einem Davidstern antisemitisch beleidigt worden sei. Zunächst sei er in einer Warteschlange an der Rezeption ignoriert worden. Dann habe der Mitarbeiter ihn angeblich dazu aufgefordert, die Kette mit dem Davidstern abzunehmen. Erst dann könne er einchecken, behauptete er.

Gil Ofarim behauptete, in einem Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein. Weil an dieser Version Zweifel aufkamen, muss er sich wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten. Der Sänger beteuert aber weiterhin seine Unschuld. © IMAGO / STL

Ofarim ist jüdischen Glaubens und der Sohn des berühmten israelischen Sängers Abi Ofarim (1937 bis 2018). Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte ihn im April 2022 wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall nicht wie von Ofarim dargestellt ereignet. Aufgrund der besonderen Bedeutung und öffentlichen Auswirkungen des Falls entschied sich die Staatsanwaltschaft, Anklage beim Landgericht zu erheben.

„Einfach nur geschockt“: Gil Ofarim redet über angeblichen Antisemitismus-Vorfall

Ofarim ist der Leadsänger der Bands „Zoo Army“ und „Acht“ und arbeitet auch als Schauspieler, Musical-Darsteller, Synchronsprecher und Radiomoderator. Seine Teilnahme an der Show „The Voice of Germany“ im Jahr 2012 machte ihn einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt.

„Ich weiß, was mir passiert ist. Es ging mir nicht um den Mitarbeiter, sondern um Antisemitismus. Ich bin froh, dass jetzt viel herauskommen wird, was bisher nicht gesagt oder geschrieben worden ist“, sagte er der Welt am Sonntag über den angeblichen Vorfall in Leipzig. „Ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, was dieses Video auslösen würde. Ich glaube, man sieht es mir im Video an, dass ich einfach nur geschockt war“, fügte er hinzu: „Ich habe viel Erfahrung mit antisemitischen Sprüchen machen müssen, aber doch nicht in so einem Hotel.“