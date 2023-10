Deutlich mehr Vergewaltigungen auf Mallorca: „Direkter Zusammenhang zum Massentourismus“

Von: Karolin Schäfer

Was als Urlaubsflirt beginnt, endet nicht selten in Grenzüberschreitungen: Die Berichte über Vergewaltigungen auf der Mittelmeerinsel Mallorca häufen sich.

Palma – Weiße Sandstrände, kristallklares Wasser und eine malerische Berglandschaft: Auch dafür ist die beliebte Party-Hochburg Mallorca in Spanien bekannt. In den vergangenen Monaten überschatteten allerdings immer wieder Berichte über mutmaßliche Vergewaltigungen das Ferienparadies.

Mallorca Hauptstadt Palma Amtssprachen Katalanisch, Spanisch Inselgruppe Balearen

Mutmaßlichen Vergewaltigungen auf Mallorca: Mehrere Fälle machten 2023 Schlagzeilen

Erst am 13. Oktober soll eine Frau von zwei Männern auf Mallorca mutmaßlich vergewaltigt worden sein. Der örtlichen Zeitung Última Hora zufolge, sollen zwei deutsche Urlauber im Alter von 27 Jahren unter Vergewaltigungsverdacht stehen. Das Opfer – eine Touristin aus Deutschland – soll zuvor einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit einem der Verdächtigen gehabt haben und über Nacht geblieben sein. Am nächsten Morgen sei sie dann von dem Zweiten vergewaltigt worden, wie sie aussagt. Dem Freund wird von ihr vorgeworfen, tatenlos zugesehen zu haben. Ein Untersuchungsrichter ließ die Tatverdächtigen unter Auflagen auf freien Fuß.

Das erinnert an ähnliche Fälle im Sommer. Im Juli soll eine Gruppe von fünf Männern aus Deutschland eine 20-jährige Frau aus Hannover mutmaßlich zum Sex gezwungen oder dabei zugeschaut haben. Wenig später kam es erneut zu einer mutmaßlichen Vergewaltigung: Eine 20-jährige Urlauberin aus Deutschland soll auf der Toilette einer Kneipe sexuell missbraucht worden sein. Ebenfalls im August wurde eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung gemeldet. Acht Männer sollen daran beteiligt gewesen sein und eine 18-jährige Britin auf der Mittelmeerinsel vergewaltigt haben.

Doch was steckt dahinter? Scheinen die Vorfälle sexualisierter Gewalt auf Mallorca zuzunehmen? Nach Angaben des Tagesspiegels häufen sich die Anzeigen wegen sexueller Übergriffe seit Jahren. 111 Vergewaltigungen seien demnach im vergangenen Jahr auf den Balearischen Insel angezeigt worden, 2019 waren es noch 89. Die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein.

Vergewaltigungen auf Mallorca nehmen zu: „Sexualität ist trivialisiert worden“

Wie Última Hora berichtete, seien Täter und Opfer meist Touristen. Die Übergriffe würden sich vor allem in den Sommermonaten häufen. „Die Sexualität ist trivialisiert worden“, stellte die Juristin Maria Duran gegenüber der Zeitung fest. Ein Grund sei Duran zufolge der frühe Zugang zu Pornografie, insbesondere zu Videos, in denen Frauen erniedrigt werden. Die Juristin argumentiert: Frauen werden „hypersexualisiert“ und Männer dazu bewegt, bei Vergewaltigungen mitzuwirken – als eine Art von Bestätigung der Männlichkeit.

Die Polizei patrouilliert entlang der Uferpromenade auf Mallorca. © Revierfoto/imago

Dazu sorge der Konsum von Drogen für eine niedrigere Hemmschwelle. „Am Ballermann wird, wie der Volksmund sagt, ‚die Sau rausgelassen‘. Und der Begriff zeigt ja schon, dass es unterschwellig die Bereitschaft dazu gibt, unter bestimmten Umständen etwas zu tun, was man zu anderer Zeit an anderen Orten nicht täte“, erklärte die forensische Psychiaterin Nahlah Saimeh dem Tagesspiegel. Die anfängliche Partystimmung könne schnell in Grenzüberschreitungen und Tabubrüchen enden. „Bei solchen Fällen wie auf Mallorca sind die Täter oft Menschen, die in anderen Kontexten nicht unbedingt zu sexueller Gewalt neigen. Die Vergewaltigung wird erst aufgrund der Gruppendynamik möglich“, hieß es weiter.

Anwohner klagen über Partyexzesse und Massentourismus auf Mallorca: „So schlimm wie nie“

Zwar gelte Spanien nach wie vor als sicheres Land, betonte Chef der mallorquinischen Nationalpolizei, Francisco Javier Santos, im Gespräch mit Diario de Mallorca. „Die Verbrechen an der Playa de Palma stehen in direktem Zusammenhang mit übermäßigem Tourismus“, so Santos.

Seit Jahren gibt es Kritik am übermäßigen Tourismus auf Mallorca. Gastronomen, Hoteliers und Nachtclub-Betreiber wiesen in einer Mitteilung auf „fehlende Kontrolle“ der Urlauber angesichts des Alkoholkonsums hin, zitierte die Mallorca Zeitung. „So schlimm wie in diesem Jahr war es noch nie“, sagte Beatrice Ciccardini, Betreiberin eines Restaurants an der Strandpromenade der Playa, der Zeitung. Anwohner forderten zuletzt sogar ein Badeverbot für Urlauber.

Spanien greift in Sachen Sexualstrafrecht mit einem neuen Gesetz inzwischen hart durch. Demnach wird „Sex ohne eindeutige Zustimmung“ als Vergewaltigung eingestuft. Zudem verschiebt sich die Beweislast für entsprechende Straftaten zulasten der Täter. Bis zu 12 Jahre Haft drohen Tätern bei einer Vergewaltigung, bei Gruppenvergewaltigungen sogar bis zu 15 Jahren. (kas)