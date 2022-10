Vulkanausbruch in Italien im Video: Stromboli sorgt für spektakuläres Naturschauspiel

Von: Markus Hofstetter

Der Stromboli ist nach einer Phase erhöhter Aktivität ausgebrochen. Die Zivilschutzbehörde hat deswegen die Warnstufe angehoben.

Rom - In Italien finden sich mit dem Ätna auf Sizilien und dem Stromboli auf der gleichnamigen Insel zwei Vulkane, die fortwährend aktiv sind. Bekannt ist auch der Vesuv bei Neapel, der das römische Pompeji zerstörte. Doch seit seinem letzten Ausbruch 1944 herrscht Ruhe, was aber nicht heißt, dass er nicht gefährlich ist.

Stromboli bricht aus: glühende Lava fließt ins Meer

Nun hat sich der rund 930 Meter hohe Stromboli wieder zu Wort gemeldet, und das auf spektakuläre Art und Weise. Am Sonntagvormittag (9. Oktober) sorgte der Vulkan auf der Mittelmeerinsel nördlich von Sizilien mit einem stärkeren Ausbruch für ein Naturschauspiel - und für Schreckmomente bei den Anwohnern. Wie ein Video zeigt, quoll am Vormittag ein Schwall Lava aus dem Krater und bahnte sich den Weg bergab. An der Stelle, an der sich die glühende Lava sich ins Meer ergoss, stiegen dichte Rauchschwaden auf.

Der Ausbruch des Vulkans Stromboli am 9. Oktober 2022 produziert spektakuläre Ansichten © INGV volcanoes/dpa/picture alliance

Laut einer Mitteilung des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie ging dem Ausbruch eine Periode hoher Eruptionsaktivität mit einer großen Explosion am 29. September und einigen kurzlebigen Lavaüberläufen zwischen dem 27. September und 8. Oktober voraus. Über Schäden oder Verletzte lagen am Sonntagabend noch keine Informationen vor.

Nach Ausbruch des Stromboli: Warnstufe wird angehoben

Die Zivilschutzbehörde hat infolge der Eruption die Warnstufe von gelb auf orange angehoben. Das ist die dritthöchste von insgesamt vier Warnstufen. Sie verwies in einer Mitteilung auf die allgemeinen Hinweise des Bürgermeisters von Lipari, zu dessen Gemeinde das mit wenigen Hundert Menschen besiedelte Stromboli gehört. Darin wurden die Bewohner und Touristen aufgefordert, nicht das Haus zu verlassen sowie Mund, Nase, Kopf und Augen vor der Asche zu schützen. Wer sich auf einem Boot befinde, solle ins offene Meer steuern.

Der Stromboli bricht besonders regelmäßig aus, und ist damit schon zur Touristenattraktion geworden. Das Ereignis am Sonntag war so stark, dass seismische Geräte anschlugen.