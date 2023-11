Anzeichen für Vulkanausbruch in Island verdichten sich – Erdbeben jetzt „alle 30 Sekunden“

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Island wird von einer schweren Erdbebenserie erschüttert. Ein drohender Vulkanausbruch könnte die Lage noch verschärfen.

Update vom 12. November, 17.30 Uhr: Die Anzeichen dafür, dass es bald zu einem Vulkanausbruch in Island kommen könnte, verdichten sich. „Modelle zeigen eine 15 km lange Magmaintrusion, die sich nordwestlich von Grindavík befindet“, informiert das Icelandic Meteorological Office (IMO). Gemeint ist damit ein unterirdischer, aktiver Lavafluss.

Dieser ist der Grund für die düstere Prognose, die Thor Thordason, Professor für Vulkanologie an der Universität von Island, im Gespräch mit der BBC machte: „Deshalb sprechen wir leider von einer unmittelbar bevorstehenden Eruption. Die wahrscheinlichste Ausbruch-Stelle scheint sich innerhalb der Grenzen der Stadt Grindavík zu befinden.“

Bereits 2022 kam es zu einem Vulkanausbruch nahe Reykjavik. Ein weiterer Vulkanausbruch nahe Island könnte kurz bevorstehen. (Archivbild) © Rinderer /Eibner-Pressefoto/IMAGO

Experte sieht Anzeichen dafür, dass Vulkanausbruch in Island kurz bevorsteht – Stadt Grindavík evakuiert

Die Stadt Grindavík wurde bereits evakuiert und für das gesamte betroffene Gebiet wurde der Notstand ausgerufen. Allein seit gestern um Mitternacht erschütterten über tausend Erdbeben die Region. Und die Intervalle zwischen den Beben sollen kürzer werden. Das sagt zumindest der Vulkanologe Bill McGuire in einem Post auf der Platform X (ehemals Twitter).

Unter Berufung auf Daten der Webseite lavacentre.is, die sich mit der Live-Überwachung von Erdbeben und Vulkanen in Island befasst, schreibt er: „Erdbeben finden jetzt alle 30 Sekunden oder sogar noch häufiger statt. Es dauert eventuell nicht mehr lange..........“

Anhaltende Erdbebenserie in Island – Gefahr von Vulkanausbruch besteht weiterhin

Update vom 12. November, 11.11 Uhr: Die Erdbebenserie hält Island weiter in Atem. In der Nacht auf Sonntag registrierten die Behörden etwa 880 weitere Erdbeben, wie der Sender RUV berichtete. Die Erschütterungen hätten zwar die Stärke von 3,0 nicht überschritten, dennoch steigt weiterhin südwestlich der Hauptstadt Reykjavik auf der Reykjanes-Halbinsel die Gefahr eines Vulkanausbruchs. Eine Veränderung der Magma-Kammern zeigten die Daten zunächst nicht, auch habe sich die Aktivität nicht der Oberfläche genähert.

Island im Ausnahmezustand: Tausende Erdbeben und ein drohender Vulkanausbruch erschüttern die Insel

Erstmeldung vom 11. November, 11.04 Uhr: Reykjavík – In den letzten Tagen wurden auf Island tausende Erdbeben registriert und mittlerweile wird auch ein Vulkanausbruch befürchtet. Laut der isländischen Wetterbehörde IMO könnte dieser „in einigen Tagen“ stattfinden. Aufgrund dieser Bedrohung wurde im Südwesten des Landes der Notstand ausgerufen. Die Insel beherbergt Dutzende aktive Vulkane, deren Ausbruch katastrophale Folgen haben könnte.

Bereits im Sommer kam es zu einem Vulkanausbruch nahe Reykjaviks, das wird sich nun wahrscheinlich wiederholen. (Symbolbild) © Philipp Schulze/dpa

Am Freitag wurden etwa 800 Beben etwa drei Kilometer nördlich der Stadt Grindavik auf der Halbinsel Reykjanes registriert. Nach vorläufigen Angaben der Wetterbehörde erreichte das stärkste dieser Beben eine Stärke von 5,2. Eine Verbindungsstraße nach Grindavik, die durch die Beben beschädigt wurde, wurde von der Polizei gesperrt. Zudem wurde eine Gefahrensituation (hættustig) ausgerufen. Diese Warnstufe bedeutet, dass die Behörden eine wachsende Bedrohung sehen und Maßnahmen ergreifen, um die Sicherheit der Menschen in der Region zu gewährleisten. Bereits im Sommer kam es zu einem Vulkanausbruch auf Island.

Grindavik liegt etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt, in der rund 120.000 Menschen leben. Die Erschütterungen des Bebens waren sowohl in Reykjavik als auch an der Südküste des Landes spürbar. Seit Ende Oktober wurden laut IMO auf der Halbinsel Reykjanes etwa 24.000 Erdstöße.

Land Island Ort Grindavik (40 km von Reykjavik) Stärke des Erbeben 5,2 Befürchtung Vulkanausbruch

Erdbeben nahe Reykjavik: Island wegen tausenden Erdbeben und drohendem Vulkanausbruch im Notstand

Angesichts der anhaltenden starken Erdbebenserie auf Island warnen die Behörden vor noch intensiveren Beben und einem potenziellen Vulkanausbruch. Die Erschütterungen nahe der Stadt Grindavík könnten noch stärker werden und schließlich zu einer Eruption führen, warnte die isländische Polizei am Freitagabend. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Evakuierung des Ortes angeordnet. Es wird untersucht, ob sich das Magma der Erdoberfläche nähert. In den letzten drei Jahren gab es jedes Jahr einen Vulkanausbruch.

Lava und Aschewolken: Zehn aktive Vulkane auf der Welt Fotostrecke ansehen

Die Wetterbehörde berichtete von einer Magmaansammlung etwa fünf Kilometer unter der Erdoberfläche. Sollte sich das Magma zur Oberfläche bewegen, könnte dies einen Vulkanausbruch auslösen. Laut der isländischen Wetterbehörde Vedurstofa ähneln die aktuellen Anzeichen denen, die der ersten Eruption am Vulkan Fagradalsfjall im Jahr 2021 vorausgingen. Auch die seismische Aktivität sei vergleichbar mit der vor dem Ausbruch vor drei Jahren. Es wird erwartet, dass das Magma in den kommenden Tagen die Erdoberfläche erreicht. (kiba/dpa/afp)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von Redakteur Kilian Bäuml sorgfältig überprüft.