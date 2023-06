Bikini- und Alkoholverbot, zusätzliches Wachpersonal: Beliebter Badeort kassiert Bußgeld

Von: Bjarne Kommnick

Die kroatische Stadt Split hat das Verhalten ihrer Urlauber satt. Deshalb drohen bei Verstößen in der öffentlichen Ordnung nun Bußgelder.

Split – Der Stadtrat der kroatischen Metropole Split hat Konsequenzen aus dem Verhalten seiner Touristen gezogen. Wie oe24.at zuvor berichtet hatte, sei die Stadt an der dalmatinischen Küste genervt von dem Fehlverhalten einiger ihrer Urlauber und habe deshalb Bußgelder für entsprechende Fehltritte eingeführt. Welche Regeln gelten ab sofort beim Kroatien Urlaub in Split?

Kein Alkoholkonsum in der Altstadt: Split führt Bußgelder für Touristen ein

Demnach würde das Bußgeld für Baden in öffentlichen Springbrunnen, Wildpinkeln, Schlafen in Parks und an anderen öffentlichen Plätzen sowie bei Alkoholkonsum in der Altstadt außerhalb von Gastronomien fällig werden. Zudem sei das Tragen von Badekleidung im Stadtgebiet ab sofort untersagt und nur noch am Strand erlaubt. Wer einen dieser Verstöße dennoch begeht, müsse mit einer 300 Euro Strafe an die kroatischen Behörden rechnen.

Touristen in der kroatischen Stadt Split müssen sich auf neue Bußgelder für Fehlverhalten einstellen. © dpa / Fernando Gutierrez-Juarez

Wer sich in der Öffentlichkeit übergibt, müsse immerhin noch 150 Euro Bußgeld bezahlen. Der Stadtrat habe die Bußgelder infolge von mehreren Zwischenfällen mit Touristen in der Küstenstadt einführt. In den sozialen Netzwerken seien immer wieder Fotos und Videos von Urlaubern aufgetaucht, die an öffentlichen Plätzen wie Innenhöfen und Brunnen uriniert hatten oder berauscht auf der Straße lagen.

Split will Wachpersonal neben der Polizei einstellen

Außerdem hätten mehrere Touristen die Brunnen der Stadt zum Baden genutzt, teils ohne Kleidung. Immer wieder würden lokale Medien von Vorfällen dieser Art berichten – zur Unzufriedenheit der einheimischen Bevölkerung. Die Stadt gehe sogar so weit, dass in der Touristen-Hochsaison zusätzliches Wachpersonal neben der Polizei eingestellt werden solle, die die Einhaltung der neuen Regeln prüfen soll.

Aufgrund des Fehlverhaltens von Urlaubern in Split, hat der Stadtrat neue Benimmregeln aufgestellt. © dpa / Fernando Gutierrez-Juarez

Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass Urlaubsorte gegen das Verhalten von Touristen vorgehen. Auch die Regierung der indonesischen Insel Bali hatte zuletzt neue Benimmregeln für unsittliche Urlauber angekündigt. In einem italienischen Urlaubsort sei es mittlerweile verboten, mit Badekleidung über die Straße zu laufen. Auf Mallorca ist es so weit gekommen, dass Einheimische gegen Touristen regelrecht protestieren.