„Wärmewelle historischen Ausmaßes“ – Wetter-Experte prophezeit 30 Grad bis in den Oktober

Von: Michelle Brey

Teilen

Der Spätsommer dreht in der letzten Septemberwoche noch einmal voll auf. Das Wetter in Deutschland bleibt sonnig und warm – und damit rekordverdächtig.

Kassel – Der Sommer sagt so schnell nicht ade. Sonnenschein und angenehme Temperaturen dominieren das Wetter in Deutschland. Nach einem kurzen Ausflug in den Herbst bleiben die Aussichten noch eine ganze Weile sommerlich. Sowohl der Deutsche Wetterdienst als auch Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met beschrieben die Wetterlage für Ende September, Anfang Oktober als ungewöhnlich.

Wetter in Deutschland: „Überdurchschnittlich warm“ – Temperaturen bleiben sommerlich

„Es ist eine Wärmewelle historischen Ausmaßes, die Europa und Deutschland seit Tagen fest im Griff hat und auch weiterhin haben wird“, so Jung gegenüber dem Wetterportal wetter.net. Es handele sich um „eine weiterhin dauerhafte Wärmewelle, die ihresgleichen sucht“. Das zeigt ein Blick auf die Temperaturen, die zu erwarten sind. Wetterexperte Jung prognostizierte „Höchstwerte um 25 Grad“, bis zu 28 Grad im Südwesten und „am Oberrhein sogar mal knapp 30 Grad“. Kühler bliebe es nur an den Küsten Deutschlands.

Ein ähnliches Bild zeichnen die Temperatur-Aussichten des DWD. So soll es beispielsweise am Dienstag (26. September) „mit Höchstwerten von 20 bis 27 Grad für die Jahreszeit überdurchschnittlich warm“ werden. Wer die Sommersachen also schon durch Herbstkleidung im Schrank ersetzen wollte, sollte noch ein wenig damit warten. Denn kühl wird es lediglich nachts, etwa mit Tiefstwerten bis zu vier Grad am Montag (25. September) und Dienstag (26. September). Von Niederschlag indes keine Spur. Der Spätsommer zeigt sich von seiner besten Seite.

Tag, Datum Höchstwerte laut DWD Montag, 25. September 2023 18 und 24 Grad Dienstag, 26. September 2023 20 bis 27 Grad Mittwoch, 27. September 2023 zwischen 20 Grad (Nordsee) und 27 Grad (Lausitz, Oberrhein) Donnerstag, 28. September 2023 zwischen 20 Grad (Nordsee, Eifel) sowie bis 28 (Lausitz, Südbayern) Freitag, 29. September 2023 zwischen 19 Grad (Nordsee) und bis 27 Grad (Süden, Lausitz) Samstag, 30. September 2023 zwischen 19 Grad (Nordsee) und 25 Grad (Südwesten) Sonntag, 1. Oktober 2023 20 Grad (Norden), 21 bis 26 Grad (Rest Deutschlands)

Deutschland-Wetter: „Wärmster September seit Beginn der Aufzeichnungen“

Verantwortlich dafür sei ein Hoch über Osteuropa, unter dessen Einfluss von Süden und Südosten warme Luft nach Deutschland fließe, so der DWD. Jung schreibt diese Entwicklung dem Altweibersommerhoch „Rosi“ zu. Mit einem Mittel über 18,0 Grad ist es „bisher der wärmste September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, erklärte er, mit Blick auf die Daten seit 1881. Mit den warmen Tagen, die in der letzten Septemberwoche noch bevorstehen, werde es dabei auch bleiben. Der Herbst sei „weit und breit nicht in Sicht“. Nichtsdestotrotz wagte sich Jung allerdings bereits an die erste Winter-Prognose. (mbr)